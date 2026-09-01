Авито Подработка: как ИИ меняет рынок занятости и работает в гибридных командах

Как ИИ меняет рынок занятости, влияет на процессы подбора и требования к специалистам, помогает автоматизировать этапы подбора: от первичной коммуникации до сопоставления кандидатов с подходящими предложениями. Это позволяет специалистам сосредоточиться на задачах, где требуются оценка, принятие решений и работа с нестандартными ситуациями. Об этом советник руководителя по внедрению ИИ-сервисов в Авито Подработке Дарья Бадаева рассказала на форуме "Технопром-2026".
Среди спикеров сессии — представители Сбера, ВНИИ труда Минтруда России, НИУ ВШЭ и Корпоративного университета Газпром нефти.
Например, в сервисе временной занятости Авито Подработка ИИ масштабирует первичную коммуникацию с исполнителями, рекомендует подходящие смены и помогает оперативно закрывать срочные заявки. Алгоритмы сокращают путь исполнителя от отклика до выхода на смену с нескольких недель до нескольких часов. Если человек не выходит в последний момент, система определяет подходящий сегмент потенциальных исполнителей и запускает коммуникацию.
При этом ИИ не заменяет специалистов, а меняет распределение их рабочего времени. Окончательное решение и работа со сложными случаями остаются за специалистами.
"ИИ наиболее эффективен в массовых и повторяющихся операциях: работе с текстами, поиске и анализе информации, подготовке отчетов, автоматизации рутины, первичном подборе и коммуникации с кандидатами. По данным Авито Подработки, голосовой ИИ-колл-центр дозванивается до 61% потенциальных исполнителей и за год обработал более миллиона звонков. ИИ-ассистент втрое увеличивает конверсию из заявки в бронь смены и сокращает время закрытия "горящей" заявки до трех часов", — комментирует Дарья Бадаева, советник руководителя по внедрению ИИ-сервисов в Авито Подработке.
"Сегодня развитие искусственного интеллекта меняет не только отдельные рабочие процессы, но и требования к организации труда и взаимодействию в командах. Именно управленческие и коммуникативные компетенции сотрудников, способность выстраивать доверие и этичное взаимодействие в гибридных командах — один из главных барьеров на пути оптимизации процессов. Чтобы систематизировать изменения и следить за развитием человеческого капитала в контексте технологической трансформации, мы создали базу данных "Навигатор перспективных компетенций", — отметил директор Центра исследований перспективных компетенций и развития талантов ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Андрей Сельский.
Рынок в целом уже перерастает модель "ИИ как автоматизатор рутины" и движется к модели совместного принятия решений. Зрелый гибридный интеллект — это правильно спроектированное разделение труда между человеком и машиной.
Переход рынка к гибридным командам, в которых человек и ИИ дополняют друг друга, уже отражается на рынке труда. По данным Авито Работы, за год число вакансий с требованиями ИИ-компетенций выросло на 37%. Такие требования уже появляются далеко за пределами IT и digital — их отмечают представители финансов, сферы услуг, транспорта и логистики, медицины, образования, торговли, строительства и промышленности. В частности, в июне — июле 2026 года число вакансий с упоминанием навыков работы с ИИ у банковских работников выросло на 135% год к году. При этом растет и число кандидатов, которые указывают такие навыки в резюме: за тот же период их количество увеличилось на 86%.
Меняются и ожидания самих специалистов. 73% работающих россиян считают, что в ближайшие 5–10 лет успешный специалист будет сочетать техническую грамотность с социально-психологическими навыками — эмпатией, коммуникацией и нестандартным мышлением. Еще 39% опрошенных представляют идеальную профессию будущего как смешанный формат, в котором люди и технологии работают примерно поровну. Только 18% хотели бы работать с данными и технологиями с минимумом общения. Люди не готовы полностью отдавать контроль технологиям — они хотят быть в связке с ними, но сохранять человеческое участие.
Дарья Бадаева также подчеркнула, что в ближайшее время устойчивее всего будут чувствовать себя специалисты, которые сочетают профессиональную экспертизу с умением работать с ИИ. Особенно важными универсальными навыками становятся умение грамотно формулировать запросы к нейросетям, быстро осваивать новые инструменты, критически оценивать ответы ИИ, проверять достоверность информации и понимать, какие задачи стоит делегировать технологии, а какие — оставить человеку.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.