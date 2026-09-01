Авито Подработка: как ИИ меняет рынок занятости и работает в гибридных командах

Как ИИ меняет рынок занятости, влияет на процессы подбора и требования к специалистам, помогает автоматизировать этапы подбора: от первичной коммуникации до сопоставления кандидатов с подходящими предложениями. Это позволяет специалистам сосредоточиться на задачах, где требуются оценка, принятие решений и работа с нестандартными ситуациями. Об этом советник руководителя по внедрению ИИ-сервисов в Авито Подработке Дарья Бадаева рассказала на форуме "Технопром-2026".

Среди спикеров сессии — представители Сбера, ВНИИ труда Минтруда России, НИУ ВШЭ и Корпоративного университета Газпром нефти.

Например, в сервисе временной занятости Авито Подработка ИИ масштабирует первичную коммуникацию с исполнителями, рекомендует подходящие смены и помогает оперативно закрывать срочные заявки. Алгоритмы сокращают путь исполнителя от отклика до выхода на смену с нескольких недель до нескольких часов. Если человек не выходит в последний момент, система определяет подходящий сегмент потенциальных исполнителей и запускает коммуникацию.

При этом ИИ не заменяет специалистов, а меняет распределение их рабочего времени. Окончательное решение и работа со сложными случаями остаются за специалистами.

"ИИ наиболее эффективен в массовых и повторяющихся операциях: работе с текстами, поиске и анализе информации, подготовке отчетов, автоматизации рутины, первичном подборе и коммуникации с кандидатами. По данным Авито Подработки, голосовой ИИ-колл-центр дозванивается до 61% потенциальных исполнителей и за год обработал более миллиона звонков. ИИ-ассистент втрое увеличивает конверсию из заявки в бронь смены и сокращает время закрытия "горящей" заявки до трех часов", — комментирует Дарья Бадаева, советник руководителя по внедрению ИИ-сервисов в Авито Подработке.

"Сегодня развитие искусственного интеллекта меняет не только отдельные рабочие процессы, но и требования к организации труда и взаимодействию в командах. Именно управленческие и коммуникативные компетенции сотрудников, способность выстраивать доверие и этичное взаимодействие в гибридных командах — один из главных барьеров на пути оптимизации процессов. Чтобы систематизировать изменения и следить за развитием человеческого капитала в контексте технологической трансформации, мы создали базу данных "Навигатор перспективных компетенций", — отметил директор Центра исследований перспективных компетенций и развития талантов ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Андрей Сельский.

Рынок в целом уже перерастает модель "ИИ как автоматизатор рутины" и движется к модели совместного принятия решений. Зрелый гибридный интеллект — это правильно спроектированное разделение труда между человеком и машиной.

Переход рынка к гибридным командам, в которых человек и ИИ дополняют друг друга, уже отражается на рынке труда. По данным Авито Работы, за год число вакансий с требованиями ИИ-компетенций выросло на 37%. Такие требования уже появляются далеко за пределами IT и digital — их отмечают представители финансов, сферы услуг, транспорта и логистики, медицины, образования, торговли, строительства и промышленности. В частности, в июне — июле 2026 года число вакансий с упоминанием навыков работы с ИИ у банковских работников выросло на 135% год к году. При этом растет и число кандидатов, которые указывают такие навыки в резюме: за тот же период их количество увеличилось на 86%.

Меняются и ожидания самих специалистов. 73% работающих россиян считают, что в ближайшие 5–10 лет успешный специалист будет сочетать техническую грамотность с социально-психологическими навыками — эмпатией, коммуникацией и нестандартным мышлением. Еще 39% опрошенных представляют идеальную профессию будущего как смешанный формат, в котором люди и технологии работают примерно поровну. Только 18% хотели бы работать с данными и технологиями с минимумом общения. Люди не готовы полностью отдавать контроль технологиям — они хотят быть в связке с ними, но сохранять человеческое участие.

Дарья Бадаева также подчеркнула, что в ближайшее время устойчивее всего будут чувствовать себя специалисты, которые сочетают профессиональную экспертизу с умением работать с ИИ. Особенно важными универсальными навыками становятся умение грамотно формулировать запросы к нейросетям, быстро осваивать новые инструменты, критически оценивать ответы ИИ, проверять достоверность информации и понимать, какие задачи стоит делегировать технологии, а какие — оставить человеку.