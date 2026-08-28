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Страхование Финансы

ВСК составила рейтинг водителей по полу и знакам зодиака

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласно статистике Страхового Дома ВСК на основе обращений по ОСАГО за 2026 год, больше других знаков зодиака в страховую компанию обращаются Козероги и Раки. При этом женщинам-Козерогам чаще всего приходится сталкиваться с последствиями аварий за рулём Lada (12,4% обращений).

В рейтинг самых опасных знаков зодиака на российских дорогах вошли:

  1. Козероги — 9%
  2. Раки — 8,9%
  3. Лев — 8,7%
  4. Овны — 8,5%
  5. Тельцы — 8,4%

По сравнению с прошлым годом в лидерах антирейтинга оказались также Раки, а Тельцы, напротив, стали осмотрительнее на дорогах. При этом Стрельцы и Скорпионы удерживают лидерство по безопасности управления автомобилем.

Также любопытные тенденции выявились при исследовании обращений клиентов по ОСАГО по возрастным категориям. Самыми "опасными" водителями стали автовладельцы старшего поколения (50+) (33,2% от всех обращений), хотя ранее наиболее рискованной манерой управления автомобилем отличались автомобилисты в возрасте 41-50 лет. А вот за молодых водителей до 29 лет можно быть спокойными — их доля в транспортных происшествиях на территории России минимальна, всего 14,1%.

На женщин-Козерогов, лидирующих в антирейтинге, больше всего обращений — 12,4%, — приходится на отечественные автомобили Lada. Самой безопасной машиной для них по статистике является Hyundai — на эту марку пришлось минимальное количество обращений.

А вот для мужчин всех знаков зодиака характерна более высокая доля обращений по автомобилям ВАЗ — тот случай, когда зодиак говорит в унисон, в качестве альтернативы стоит присмотреться к Kia и Hyundai.

Гид потребителя

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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