Honda чаще всего разбивают в тотал, регион-лидер антирейтинга — Ленинградская область

Ленинградская область стала лидером по количеству тотальных ДТП — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК. С начала года 2026 года частота дорожных происшествий с китайскими автомобилями, которые привели к полному уничтожению авто, составила 1,5%. Лидеры по таким страховым случаям — автомобили корпоративных парков (в том числе такси и каршеринг).

По данным Страхового Дома ВСК, частота тотальных ДТП с начала 2026 года составила примерно 2,4%. Самые высокие показатели тотальных страховых событий по каско фиксировались в Ленинградской области (4,6%), Самарской области (4%), Красноярском крае (3,5%), Нижегородской области (3,2%) и Удмуртии (2,9%). Среди крупных регионов реже всего не подлежат восстановлению после аварий автомобили жителей Челябинской области (только 1,6% частота тотальных ДТП в регионе) и Татарстана (1,7%).

В основном причиной гибели авто становятся ДТП (94% страховых событий). Реже — пожары (4%) и вандализм (1,5%).

Среди марок авто лидерами по числу тотальных происшествий стали:

Honda (12%)

Renault (6,3%)

Volkswagen (4,8%)

Skoda (4,7%)

Nissan (3,5%)

В целом, частота тотальных страховых случаев по каско с участием китайских автомобилей составляет 1,45%. Среди премиальных брендов лидер по числу таких происшествий — Mercedes-Benz (2,8%). Общая частота тотальных происшествий в этом сегменте составляет 2%.

До 3,3% страховых событий с полной гибелью автомобиля приходится на корпоративные автопарки, включая такси и каршеринг. Среди страхователей физических лиц лидеры этот показатель варьируется в пределах 2%.