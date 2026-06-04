16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Роман Фролов на ПМЭФ: инструменты инфобеза минимизируют риск кибератак, но для финустойчивости бизнесу необходимо страхование ВСК и Банки.ру намерены вместе развивать цифровую инфраструктур ПСБ запускает программу страхования сотрудников МСБ с покрытием военных рисков Эксперты ВСК рассказали, как защитить недвижимость от атак БПЛА и чем рискуют владельцы квартир Яблоки, кукуруза и погодный хаос: ВСК выплатила аграриям более 500 млн рублей по сельскохозяйственным рискам

Страхование Финансы

Роман Фролов на ПМЭФ: инструменты инфобеза минимизируют риск кибератак, но для финустойчивости бизнесу необходимо страхование

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В современных экономических реалиях для сегмента МСП страхование становится не дополнительным, а стратегическим инструментом риск-менеджмента и защиты бизнеса. При этом игроки рынка по-прежнему плохо осведомлены о важности страховой защиты. Например, несмотря на рост числа кибератак на российский бизнес с 30 тыс. инцидентов в 2024 году до 130 тыс. в 2025 году, объем сегмента киберстрахования в стране пока не превышает одной тысячной сборов страховщиков. Об этом рассказал Роман Фролов, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе выступления на форуме "Деньги для бизнеса", состоявшегося в рамках ПМЭФ-2026.

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

По оценкам Романа Фролова, за последнее время ландшафт страхования для бизнеса существенно изменился. Увеличивается число атак на предприятия со стороны БПЛА и количество киберинцидентов, а значит такие страховые события необходимо рассматривать как отдельный риск и создавать самостоятельный страховой продукт. Тем более, можно с уверенностью говорить о том, что хакерским атакам подвержены любые компании, независимо от уровня и качества информационной безопасности.

Так, по разным оценкам, более 80% предприятий МСП в той или иной степени столкнулись с киберпреступлениями. Злоумышленники используют средний бизнес как точку входа для атак на их крупных заказчиков и партнеров. И в текущих условиях важно предлагать игрокам рынка сервисно-страховые продукты, которые не только покрывают убытки от повреждений инфраструктуры и простоя, но и позволяют бизнесу оперативно привлечь ресурсы и экспертизу для скорейшего восстановления работоспособности.

"Практика рынка страхования показывает, что реальным потребителем страховой защиты сегодня является именно средний, чаще всего производственный бизнес. Проникновение страхования в этом сегменте растет примерно на 10-15% в год, и в структуре страхования МСП доля именно среднего бизнеса составляет свыше 90% от общего объема премий. Киберзащита наравне с ДМС, каско и программами финансовой защиты от перерывов в производстве становится важным инструментом сохранения устойчивости предприятий. Игрокам сегмента МСП важно помнить, что не стоит ждать, когда риски реализуются. Оптимально заранее подготовиться к различным сценариям развития событий, сформировать план действий и портфель инструментов для минимизации финансовых рисков", — отметил Роман Фролов, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5