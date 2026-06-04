Роман Фролов на ПМЭФ: инструменты инфобеза минимизируют риск кибератак, но для финустойчивости бизнесу необходимо страхование

В современных экономических реалиях для сегмента МСП страхование становится не дополнительным, а стратегическим инструментом риск-менеджмента и защиты бизнеса. При этом игроки рынка по-прежнему плохо осведомлены о важности страховой защиты. Например, несмотря на рост числа кибератак на российский бизнес с 30 тыс. инцидентов в 2024 году до 130 тыс. в 2025 году, объем сегмента киберстрахования в стране пока не превышает одной тысячной сборов страховщиков. Об этом рассказал Роман Фролов, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе выступления на форуме "Деньги для бизнеса", состоявшегося в рамках ПМЭФ-2026.

По оценкам Романа Фролова, за последнее время ландшафт страхования для бизнеса существенно изменился. Увеличивается число атак на предприятия со стороны БПЛА и количество киберинцидентов, а значит такие страховые события необходимо рассматривать как отдельный риск и создавать самостоятельный страховой продукт. Тем более, можно с уверенностью говорить о том, что хакерским атакам подвержены любые компании, независимо от уровня и качества информационной безопасности.

Так, по разным оценкам, более 80% предприятий МСП в той или иной степени столкнулись с киберпреступлениями. Злоумышленники используют средний бизнес как точку входа для атак на их крупных заказчиков и партнеров. И в текущих условиях важно предлагать игрокам рынка сервисно-страховые продукты, которые не только покрывают убытки от повреждений инфраструктуры и простоя, но и позволяют бизнесу оперативно привлечь ресурсы и экспертизу для скорейшего восстановления работоспособности.

"Практика рынка страхования показывает, что реальным потребителем страховой защиты сегодня является именно средний, чаще всего производственный бизнес. Проникновение страхования в этом сегменте растет примерно на 10-15% в год, и в структуре страхования МСП доля именно среднего бизнеса составляет свыше 90% от общего объема премий. Киберзащита наравне с ДМС, каско и программами финансовой защиты от перерывов в производстве становится важным инструментом сохранения устойчивости предприятий. Игрокам сегмента МСП важно помнить, что не стоит ждать, когда риски реализуются. Оптимально заранее подготовиться к различным сценариям развития событий, сформировать план действий и портфель инструментов для минимизации финансовых рисков", — отметил Роман Фролов, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.