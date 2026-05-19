ВСК запускает онлайн-оформление каско "Компакт фикс" вместе с ОСАГО

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Страховой Дом ВСК запустил оформление продукта мини-каско "Компакт фикс" как дополнительной опции при покупке ОСАГО в интернет-магазине компании. Теперь можно сразу добавить добровольную защиту автомобиля, не переходя в отдельную форму.

ВСК отмечает, что автовладельцы всё чаще интересуются доступными формами добровольного автострахования. Для многих классическое каско — серьёзная финансовая нагрузка, но потребность защитить свою машину остаётся. Продукты мини-каско стоят недорого, но покрывают основные риски.

Так, каско "Компакт фикс" от ВСК — это "коробочный" полис с фиксированной ценой и набором рисков. Его можно оформить на автомобили возрастом до 35 лет. Полис действует в течение года. Стоимость — от 2 001 рубля. Программа защищает автомобиль от многих нештатных ситуаций на дороге: ДТП по обоюдной вине, по вине водителей без ОСАГО, столкновений с самокатчиками и даже повреждений от беспилотников.

"Клиенту не нужны сложности при оформлении полиса. Ему нужно, чтобы машина была защищена от конкретных проблем. ОСАГО покрывает только ответственность автовладельца (т.е. если он стал виновником ДТП, то его страховка покроет ремонт поврежденного авто у другого участника ДТП), но не защищает сам автомобиль. Поэтому удобно предлагать компактное недорогое каско сразу, когда человек оформляет ОСАГО — он хочет застраховать и свою машину в том числе и может решить всё в один клик. Опция добровольная, ее можно включить, а можно проигнорировать", — отметил руководитель центра дистанционного сервиса Страхового Дома ВСК Артем Ярославов.

Ранее каско "Компакт фикс" можно было оформить только в офисах компании и у страховых агентов. Сейчас возможности оформления полиса расширены — его можно приобрести как дополнение к ОСАГО при оформлении через сайт или мобильное приложение ВСК. В скором времени появится возможность оформить его онлайн как самостоятельный продукт.

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

