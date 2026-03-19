Возраст не помеха: ВСК сняла возрастные ограничения по каско и добавила защиту от дронов

Владельцы автомобилей старше 10 лет теперь могут получить полную страховую защиту по каско, а действующие клиенты — продлевать полис бессрочно. Страховой Дом ВСК расширил условия программы каско — компания пересмотрела возрастные ограничения по авто и включила в программу новый риск БПЛА, который активируется автоматически при добавлении опций GAP и ремонт на СТОА.

В России увеличился средний возраст автомобилей, поэтому ВСК пересмотрела возрастные ограничения по транспортным средствам, принимаемых на страхование по каско. Для впервые застрахованных в компании максимальный возраст автомобиля увеличен до 15 лет включительно (ранее — 10 лет). Для пролонгации полиса возрастные ограничения сняты полностью — теперь полис каско можно продлевать для автомобилей любого возраста. Эти изменения позволяют владельцам автомобилей старше 10 лет впервые застраховать их по каско в ВСК, а постоянным клиентам — продолжать пользоваться надёжной защитой без ограничений по сроку эксплуатации транспортного средства.

Параллельно ВСК расширил страховое покрытие, добавив в каско актуальный риск "Защита от БПЛА (дронов)". Новый риск включается в полис автоматически при включении в страховое покрытие двух опций — GAP (гарантия сохранности стоимости автомобиля) и "Ремонт на официальной станции техобслуживания (СТОА)". Их комбинация обеспечивает клиенту гарантированный качественный ремонт на проверенной станции на сумму без учета амортизации автомобиля. Ранее риск БПЛА был добавлен в программу мини-каско "Компакт фикс". Риск "Защита от БПЛА" действует по всей России и покрывает ущерб автомобилю, нанесенный в результате падения, столкновения или иного воздействия беспилотника.

Эти шаги направлены на развитие программы каско в сторону большей гибкости и соответствия реальным потребностям клиентов: увеличение возрастного лимита, соответствующее общероссийской статистике, открывает доступ к страхованию для новых категорий автовладельцев, а включение риска повреждения БПЛА (дронов) делает защиту более современной и полноценной.