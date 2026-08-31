Терапевт ВСК подготовил топ советов для укрепления иммунитета

Вероника Варламова, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК подготовила топ советов для укрепления иммунитета перед осенним сезоном.

Что пить и есть, чтобы укрепить иммунитет осенью?

Никакое средство не укрепляет иммунитет напрямую. Долгосрочная защита формируется за счет образа жизни, питания и качественного сна. Есть несколько доказанных факторов:

Сбалансированное питание (например, средиземноморская диета с достаточным потреблением рыбы и овощей, богатая омега-3) улучшает работу иммунной системы.

Витамин D — его прием актуален осенью и зимой. Из-за географических особенностей расположения страны с ноября по март население не получает достаточно солнечных лучей для синтеза витамина Д, поэтому его прием рекомендован, особенно при лабораторно подтвержденном дефиците.

Продукты, богатые пробиотиками. Кишечник — самый большой иммунный орган, и некоторые исследования показывают, что пробиотики могут снижать частоту ОРВИ. К ним относятся — кефир, комбуча (чайный гриб), квас (непастеризованный вариант без сахара).

Какие популярные методы "укрепления иммунитета" бесполезны?

Многие продукты позиционируются как иммуностимуляторы, но ни у одного нет убедительных доказательств эффективности. Так, для эхинацеи данные исследования противоречивы, качество доказательств оценивается как очень низкое. Регулярный прием витамина C в больших дозах не снижает риск заболевания. Может лишь незначительно сократить длительность болезни (на 8–14%), но не более. Цинк в леденцах может сократить продолжительность простуды на 33%, если начать прием в первые 24 часа, но доказательства низкого качества. Облепиховый и имбирный чай, клюквенный морс также не имеют доказанной эффективности в профилактике сезонной простуды. Эти средства не являются профилактическими и не заменяют вакцинацию или здоровый образ жизни.

Народные методы могут заменить таблетки?

Никакой народный метод не заменит лекарства при серьезных заболеваниях. Однако при обычной простуде некоторые из них способны облегчить симптомы:

Чай с медом. Мед эффективно облегчает кашель и может сократить длительность болезни на 1–2 дня.

Теплое питье и бульон не лечат вирус, но помогают увлажнять слизистые и смягчать симптомы.

Имбирь, лимон, клюква, облепиха хороши как источник витаминов, но не имеют убедительных доказательств противовирусного действия для людей.

"Если вы уже заболели, главное правило — обильное теплое питье. Оно помогает разжижать слизь и облегчает состояние при насморке и кашле. При ухудшении самочувствия обязательно обращайтесь к врачу", — добавила Вероника Варламова, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.