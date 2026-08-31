В Елховском районе обсудили приоритеты цифрового развития территорий

Продолжаются выездные встречи руководителей органов власти в муниципальные районы, которые проводятся в Самарской области на регулярной основе. В минувшую пятницу заместитель министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин посетил Елховский район.

Ключевыми темами рабочей поездки стали доступ к сети Интернет и качество сотовой связи, а также работа почтовых отделений. Вместе с депутатом Самарской Губернской Думы Владимиром Субботиным, главой района Натальей Павловой, представителями Почты России и ПАО "Ростелеком", главами сельских поселений обсудили, как сделать мобильную связь и Интернет стабильными в каждом селе.

В муниципальных районах, особенно в отдаленных и сельских поселениях, продолжают оставаться актуальными вопросы доступности проводной и сотовой связи, а также работы почтовых отделений. Эти задачи находятся в фокусе внимания областного Правительства, регионального министерства цифрового развития и связи, муниципалитетов.

Так, с 2021 по 2025 годы в 144 населенных пунктах области реализован проект "Устранение цифрового неравенства 2.0" (УЦН 2.0). В Елховском районе были установлены 4 базовые станции с охватом 1315 жителей. В 2026 году в регионе планируется установить 12 базовых станций, из них в Елховском районе будет установлена базовая станция в с. Пролейка.

В ходе совещания принято решение по с. Никитинка. Поселение располагается на открытой местности, обдуваемое во всех сторон ветрами. Зимой здесь регулярны снежные завалы, а летом случаются ураганы, которые обесточивают населенный пункт и полностью парализуют связь. Для решения этой проблемы совместно с представителем компании "Ростелеком" было предложено следующее решение: увеличить мощность резервных источников питания, что позволит работать автономно во время аварийных отключений.

Что касается работы почтовых отделений на территории района, то все местные отделения Почты РФ укомплектованы почтальонами. Жители активно пользуются современными возможностями почты, которая сегодня предоставляет широкий спектр услуг. В нескольких поселениях района уже появились быстровозводимые конструкции почтовых отделений, которые показали себя как надежное и экономичное решение. Пожелания глав сельских поселений были приняты министерством для дальнейшей работы.

"Наша работа ведется в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления и депутатским корпусом. Регулярно проводятся встречи, на которых присутствуют представители всех ключевых операторов: как сотовых компаний, так и провайдеров традиционной проводной связи, в частности "Ростелекома". Эти совещания позволяют синхронизировать государственные задачи с коммерческими инвестиционными планами операторов. Там, где есть потенциал роста абонентской базы и потребления трафика, компании охотно включают населенные пункты в свои программы развития. Конкретные примеры такой работы хорошо видны на уровне районов", — подвел итоги совещания Павел Гокин.

Деловая часть мероприятия продолжилась праздником урожая — фестивалем "Дары Лета 2026".

Сельские Дома культуры представили свои подворья: дегустации фермерских продуктов, свежие овощи и яркие фотозоны. На фестивале также работали тематические площадки от организаций: "Медицинский десант" и консультации по здоровому питанию; плетение сетей и изготовление свечей для фронта от центра социального обслуживания населения и литературный марафон от межпоселенческой библиотеки.