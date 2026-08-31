В Елховском районе обсудили приоритеты цифрового развития территорий

Продолжаются выездные встречи руководителей органов власти в муниципальные районы, которые проводятся в Самарской области на регулярной основе. В минувшую пятницу заместитель министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин посетил Елховский район.
Ключевыми темами рабочей поездки стали доступ к сети Интернет и качество сотовой связи, а также работа почтовых отделений. Вместе с депутатом Самарской Губернской Думы Владимиром Субботиным, главой района Натальей Павловой, представителями Почты России и ПАО "Ростелеком", главами сельских поселений обсудили, как сделать мобильную связь и Интернет стабильными в каждом селе.
В муниципальных районах, особенно в отдаленных и сельских поселениях, продолжают оставаться актуальными вопросы доступности проводной и сотовой связи, а также работы почтовых отделений. Эти задачи находятся в фокусе внимания областного Правительства, регионального министерства цифрового развития и связи, муниципалитетов.
Так, с 2021 по 2025 годы в 144 населенных пунктах области реализован проект "Устранение цифрового неравенства 2.0" (УЦН 2.0). В Елховском районе были установлены 4 базовые станции с охватом 1315 жителей. В 2026 году в регионе планируется установить 12 базовых станций, из них в Елховском районе будет установлена базовая станция в с. Пролейка.
В ходе совещания принято решение по с. Никитинка. Поселение располагается на открытой местности, обдуваемое во всех сторон ветрами. Зимой здесь регулярны снежные завалы, а летом случаются ураганы, которые обесточивают населенный пункт и полностью парализуют связь. Для решения этой проблемы совместно с представителем компании "Ростелеком" было предложено следующее решение: увеличить мощность резервных источников питания, что позволит работать автономно во время аварийных отключений.
Что касается работы почтовых отделений на территории района, то все местные отделения Почты РФ укомплектованы почтальонами. Жители активно пользуются современными возможностями почты, которая сегодня предоставляет широкий спектр услуг. В нескольких поселениях района уже появились быстровозводимые конструкции почтовых отделений, которые показали себя как надежное и экономичное решение. Пожелания глав сельских поселений были приняты министерством для дальнейшей работы.
"Наша работа ведется в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления и депутатским корпусом. Регулярно проводятся встречи, на которых присутствуют представители всех ключевых операторов: как сотовых компаний, так и провайдеров традиционной проводной связи, в частности "Ростелекома". Эти совещания позволяют синхронизировать государственные задачи с коммерческими инвестиционными планами операторов. Там, где есть потенциал роста абонентской базы и потребления трафика, компании охотно включают населенные пункты в свои программы развития. Конкретные примеры такой работы хорошо видны на уровне районов", — подвел итоги совещания Павел Гокин.
Деловая часть мероприятия продолжилась праздником урожая — фестивалем "Дары Лета 2026".
Сельские Дома культуры представили свои подворья: дегустации фермерских продуктов, свежие овощи и яркие фотозоны. На фестивале также работали тематические площадки от организаций: "Медицинский десант" и консультации по здоровому питанию; плетение сетей и изготовление свечей для фронта от центра социального обслуживания населения и литературный марафон от межпоселенческой библиотеки.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???