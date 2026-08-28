В Самарской области ожидаются первые заморозки

В Самарской области объявили оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики прогнозируют заморозки.

"В ночные часы 29, 30 и 31 августа в воздухе и на поверхности почвы ожидается до -3 градусов", — сообщает Приволжское УГМС.

Днем при этом будет достаточно тепло — от 16 до 24 градусов тепла. Ожидается солнечная погода. Порывы ветра составят от 4 до 10 метров в секунду.