С начала сезона клещи покусали более 3,7 тыс. самарцев

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Управление Роспотребнадзора по Самарской области сообщила, что с начала эпидемического сезона в регионе было зарегистрировано 3732 пострадавших от укусов клещами, из них 1153 - дети.