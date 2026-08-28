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Молодежная политика Общество

Студенты из Самарской области вошли в число победителей и призеров чемпионата "Профессионалы"

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Калуге прошли состязания чемпионат "Профессионалы", проводимого в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". По итогам студенты из Самарской области стали победителями и призерами в командном зачете.

Фото: министерство образования Самарской области

Золото в компетенции "Сварочные технологии" получил Егор Данилов из Самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е. В. Золотухина. Его тренер и эксперт-наставник — Рогов Максим Сергеевич, который также является победителем регионального этапа конкурса профмастерства "Мастер года" в 2026 году.

Тренировочный процесс Егора был выстроен по четкому плану, а главным приоритетом стал наиболее сложный и значимый модуль конкурсного задания: сварка резервуара, работающего под давлением.
Такая работа требует гораздо большего, чем уверенное владение сварочным аппаратом. Необходимо понимать физику сварочного процесса, точно соблюдать технологию и учитывать, как каждое действие влияет на прочность готового изделия. Результаты тренировок проявились уже на межрегиональном этапе: Егор занял четвертое место, а созданный им резервуар выдержал максимальное давление среди всех участников. Именно этот результат принес ему путевку в финал.

"Финал для меня не только борьба за медаль. Это момент истины. По-другому я просто не умею. Как только касаюсь электродом детали, весь мир сужается до светящегося пятна сварочной ванны, а волнение сгорает в первой же искре. Желаю всем выйти из зоны комфорта и сделать шаг за предел своих возможностей", — поделился Егор Данилов.

Золото в компетенции "Инженерия космических систем" завоевал Андрей Федькаев из Поволжского государственного колледжа. Эксперт-наставник Андрея — Шевченко Александр Владимирович. Тренеры — Шевченко Александр Владимирович и Решеткова Елена Алексеевна.
К финалу Андрей готовился особенно тщательно, сосредоточился на программировании Arduino и 3D-проектировании. Основательно прокачал навыки моделирования и скоростной сборки космического аппарата.

"Если бы я мог дать себе совет на старте подготовки, то посоветовал быть готовым к любым трудностям и изменениям, поскольку в компетенции присутствуют не всегда очевидные решения", — рассказал Андрей.

Бронзу в компетенции "Промышленный дизайн" получила Виолетта Горбачева из Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна. Ее эксперт-наставник — Габбасова Альбина Рамилевна. Тренер — Антимонова Татьяна Владимировна.

К финалу Виолетта готовилась несколько месяцев, уделяя особое внимание предпроектному анализу, поиску концептуальных решений и скетчингу. Ее сильная сторона, академический рисунок, помогает быстро визуализировать замысел. Отдельным направлением стала защита проекта: вместе с наставником конкурсантка отрабатывала публичное выступление, училась ясно выстраивать презентацию, аргументировать проектные решения и отвечать на вопросы экспертов.

Виолетта отмечает: "За время подготовки заметно выросла моя стрессоустойчивость и способность сохранять концентрацию на протяжении всего конкурсного дня".

В этом году финал чемпионата по различным компетенциям проводится еще в двух городах: в мае состязания состоялись в Нижнем Новгороде, а впереди — финал чемпионата в Санкт-Петербурге. Также в Великом Новгороде состоится Чемпионат высоких технологий.

"Чемпионат "Профессионалы" — одно из главных мероприятий года в сфере среднего профессионального образования. Он позволяет участникам продемонстрировать свои знания и навыки по самым разнообразным, востребованным в нашей экономике компетенциям. Поздравляю победителей и призеров с их достижениями, благодарю экспертов и наставников за качественную подготовку конкурсантов и их поддержку. А тем участникам, которым еще предстоит пройти финальные испытания, желаю успеха!" — сказала заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.
Организатор чемпионат "Профессионалы" — Минпросвещения России при поддержке Правительства Российской Федерации, федеральным оператором выступает Институт развития профессионального образования.

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

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НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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