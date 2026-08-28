Бизнес в моногородах Самарской области может получить льготные займы для реализации инвестпроектов

Правительство Российской Федерации направит 3,5 млрд рублей из резервного фонда на продолжение программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах и особых экономических зонах. Финансирование рассчитано до 2030 года.
Программа позволяет предпринимателям в моногородах и особых экономических зонах привлекать заемные средства на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств. Так, в Самарской области статус моногорода имеют Тольятти, Чапаевск и Новокуйбышевск. Также программа доступна для резидентов ОЭЗ "Тольятти".
Для бизнеса в моногородах ставка по инвесткредитам установлена на уровне 6% годовых (до 200 млн рублей, срок до 5 лет), на оборотные средства — 10% (до 50 млн рублей, срок до 3 лет). Для резидентов ОЭЗ предусмотрено льготное финансирование инвестиционных проектов.
"В Самарской области работают активные предприниматели. Они часто используют региональные меры поддержки, привлекают федеральные ресурсы для динамичного развития своих предприятий. Новая программа для моногородов и ОЭЗ — это еще один эффективный инструмент, позволяющий бизнесу модернизировать свои мощности, выходить на новые рынки и делать вклад в развитие региона", — подчеркнул заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Оператором программы выступает МСП Банк. Подать заявку можно через Цифровую платформу МСП.РФ.
Напомним, что резиденты особой экономической зоны "Тольятти" продолжают наращивать темпы реализации инвестиционных проектов, демонстрируя устойчивую положительную динамику ключевых показателей.
По итогам 2025 года ОЭЗ "Тольятти" подтвердила статус одной из самых эффективных особых экономических зон России, достигнув 93% результативности за годы работы. Соответствующий рейтинг ежегодно составляют в Минэкономразвития России. Площадка также входит в пятерку самых клиентоориентированных инвестиционных площадок страны, занимая 4-е место в рейтинге аналитического центра "Эксперт". Кроме того, управляющая компания ОЭЗ занимает 5-е место по вкладу в экономику страны и 2-е — по вкладу в экономику региона присутствия, входя в топ-15 экономически эффективных управляющих компаний.
Программа реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", направленного на создание условий для устойчивого роста деловой активности и модернизации производственных мощностей в регионах.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.