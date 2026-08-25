От ИИ-химика до майнинга на попутном газе: компании представили инновации на конференции "Гипровостокнефти"

Российские компании, работающие в сфере топливно-энергетического комплекса, находятся в активном поиске новых технологий и инструментов, позволяющих повысить эффективность. Несколько таких разработок были представлены на 8-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие".

Напомним, мероприятие проходило в Самаре 19–20 августа. Ее организатором выступает ведущий в нефтегазовой отрасли комплексный институт по проектно-изыскательским работам АО "Гипровостокнефть".

В секции "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение" руководитель направления Центра компетенций по химизации ООО "Газпромнефть НТЦ" Арина Елисеева рассказала о разработке скрининговой системы подбора реагентов с применением искусственного интеллекта. Пока компания прорабатывает концепцию на реагентах, позволяющих разрушать эмульсии воды и нефти, — деэмульгаторах.

"Это самый сложный класс реагентов с точки зрения лабораторного подбора. На одном из месторождений в Восточной Сибири нам пришлось за три года протестировать 400 образцов. Только 6 из них были в итоге рекомендованы для производства", — обозначила спикер актуальность избранного направления.

В компании решили использовать ИИ-модель, обученную на специализированной базе данных. Выяснилось, что искусственный интеллект может замечать закономерности, которые не в состоянии уловить человек. Эффективность прогноза ИИ по использованию реагентов для одного из месторождений составила 90%, для второго, с более сложной нефтью, — 76%. При этом система как минимум позволяет отсеивать заведомо неэффективные варианты. Пока она находится на этапе тестов.

Метод повышения несущей способности свай путем локального применения технологии EICP (ферментативно индуцированное осаждение карбонатов) представил главный инженер ООО "ЦГ МГУ" Александр Кропотин. Технология заключается в локальном введении в грунт раствора карбамида и уреазы. В результате их применения образуются карбонатные мостики, повышающие прочность. Несущая способность возрастает на 20-40%.

Экономический эффект, просчитанный на 100 свай, составляет 37%. Впрочем, пока в России с применением этой технологии не было реализовано проектов, проходивших госэкспертизу.

Повышенный интерес вызвал доклад главного менеджера ООО "РН-Юганскнефтегаз" Григория Щутского об экологически чистых методах использования попутного нефтяного газа при разработке месторождений. В рамках корпоративной программы Роснефти по снижению выбросов парниковых газов ведется работа над применением ПНГ для майнинга криптовалют.

Спикер озвучил детали. По его словам, вместо сжигания на факелах, газ после предварительной подготовки планируется направлять на генераторы, а вырабатываемую энергию — на майнинговые фермы, установленные на месторождении. Пока "просчитан" один объект, где на окупаемость проект должен выйти уже на третий год. Прибыль оценивается в 3 млрд рублей в год.

"Мы планируем включить данную технологию именно в бизнес-модель компании. На текущий момент закупаем оборудование. Этот блок будет выделен в отдельное направление внутри корпорации", — пояснил Григорий Щутский.

Специализирующееся на приборах учета ООО "ТД "Взлёт" представило свои решения для нефтегазовой промышленности. Руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами Виктория Миллер презентовала новинки, в том числе разработанный по заданию Газпрома ультразвуковой расходомер-счетчик для учета газа "Взлет РГ-М". Он уже запущен в производство. В процессе испытаний находится расходомер для сжиженных газов.

ООО "МИРАКС" выпускает приборы и программное обеспечение для оперативного и непрерывного контроля загазованности. Руководитель отдела маркетинга компании Евгений Колегов сообщил, что совместно с телекомоператором МТС ведется интеграция системы загазованности территории предприятия. Такое решение обеспечивает безопасность при выбросах газов, облако которых может оказаться в стороне от места аварии.

Отдельное внимание было уделено вопросам инноваций в проектировании. Так, о централизации управления данными в совместном докладе рассказали руководитель направления проектного офиса АО "Гипровостокнефть" Александр Кимлык и начальник отдела сопровождения ПИР ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО" Вячеслав Шушпанов.

"Идеальный проект определяют не сроки, не бюджет, не наличие изменений и замечаний, а то смогут ли заказчик и проектировщик стать одной командой", — считает Александр Кимлык.

Спикеры рассказали, как на практике удается выстроить единую рабочую среду, не заставляя контрагентов менять привычное ПО. Помогает компаниям в этом программный продукт "APPIUS Технический документооборот".

Закрывал работу секции начальник управления по проектно-изыскательским работам ООО "Газпромнефть-Заполярье" Александр Воронков. Он рассказал об опыте работы компании с АО "Гипровостокнефть".

"Институт сегодня для нас является стратегическим партнёром. На него приходится более 50% объема портфеля проектно-изыскательских работ. В 2017 году мы заключили первый договор, а в 2019 году стартовала добыча. Запустили нефтяную инфраструктуру месторождения за два года с учетом сроков проектирования! За это время "Гипровостокнефтью" получено более 200 положительных заключений экспертизы. Это существенная цифра", — отметил представитель ООО "Газпромнефть-Заполярье".

По его словам, система, позволяющая ускорять реализацию проектов, построена на трех ключевых блоках: на ранней проработке проектов с вариативной разработкой, на использовании модульных решений и на параллельной разработке проектной и рабочей документации с использованием инструментов сопровождения госэкспертизы, обеспечивающих получение финального заключения к моменту завершения строительства. Всё это позволяет реализовывать проекты в два раза быстрее по сравнению с классическим вариантом.

"Коллеги, хочу подчеркнуть главное: без надежного проектного института невозможно двигаться с той скоростью, которую сегодня диктует рынок. С "Гипровостокнефтью" у нас вместо формальных отношений выстроена общая система управления и главное — доверие, вместо разрозненных действий — прозрачные процессы и открытая коммуникация. При этом мы сохраняем конкурентоспособность на рынке, совместно развиваемся, не теряя скорости. В этом мы видим суть настоящего стратегического партнёрства. Это не про договор, это про общий результат и про людей, с которыми мы работаем", — заключил Александр Воронков.