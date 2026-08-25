В Красноармейском районе сгорели два подворья

Во вторник, 25 августа, в 16:29 поступил звонок на пульт диспетчера пожарно-спасательной части № 126 о пожаре в с. Волчанка Красноармейского района.

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

По прибытии на место было установлено, что горят два жилых дома и надворные постройки на общей площади 200 кв.м. Пожару присвоен ранг 1-БИС.

В тушении участвуют три спецмашины и 10 человек личного состава. В 18:16 объявлена ликвидация открытого горения. В настоящее время идет проливка и разбор конструкций.

Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.