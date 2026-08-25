В Красноармейском районе сгорели два подворья

Во вторник, 25 августа, в 16:29 поступил звонок на пульт диспетчера пожарно-спасательной части № 126 о пожаре в с. Волчанка Красноармейского района.
По прибытии на место было установлено, что горят два жилых дома и надворные постройки на общей площади 200 кв.м. Пожару присвоен ранг 1-БИС.
В тушении участвуют три спецмашины и 10 человек личного состава. В 18:16 объявлена ликвидация открытого горения. В настоящее время идет проливка и разбор конструкций.
Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !