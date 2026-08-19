На пожаре в Тольятти спасены 7 человек, 15 эвакуировано

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 12 пожаров, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
В Автозаводском районе Тольятти горели домашние вещи на площади 12 кв. м. В ходе тушения пожара спасателями эвакуировано 15 человек, в том числе пять детей. Спасено семь человек, двое из которых дети.
Также в регионе горело неэксплуатируемое строение на площади 190 кв.м в Октябрьском районе Самары. Никто не пострадал.
В Тольятти горела покрасочная камера в производственно-складском здании на площади 100 кв.м, в Красноглинском районе - автомобиль Ford, в Чапаевске - мусор. В области произошло три пожара,в которых пострадали бани и надворные постройки.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !