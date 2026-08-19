На пожаре в Тольятти спасены 7 человек, 15 эвакуировано

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 12 пожаров, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

В Автозаводском районе Тольятти горели домашние вещи на площади 12 кв. м. В ходе тушения пожара спасателями эвакуировано 15 человек, в том числе пять детей. Спасено семь человек, двое из которых дети.

Также в регионе горело неэксплуатируемое строение на площади 190 кв.м в Октябрьском районе Самары. Никто не пострадал.

В Тольятти горела покрасочная камера в производственно-складском здании на площади 100 кв.м, в Красноглинском районе - автомобиль Ford, в Чапаевске - мусор. В области произошло три пожара,в которых пострадали бани и надворные постройки.