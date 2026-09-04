В селе Кошки тушили крупный пожар в хозяйственной постройке

В ночь на пятницу, 4 сентября, в 1:33 на ул. Кошкинской в селе Кошки Кошкинского района произошел пожар на частной территории, сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
По прибытии на место огнеборцы установили, что открытым пламенем охвачена хозяйственная постройка площадью 200 квадратных метров, существовала угроза распространения огня на жилой дом.
Для тушения были задействованы три ствола "Б", на месте работало одно звено газодымозащитной службы. В ликвидации пожара участвовали 7 человек личного состава. В 01:46 была объявлена локализация пожара, в 02:06 — ликвидация открытого горения. Благодаря слаженной работе специалистов угрозу перехода огня на жилой дом удалось предотвратить.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !