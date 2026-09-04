В селе Кошки тушили крупный пожар в хозяйственной постройке

В ночь на пятницу, 4 сентября, в 1:33 на ул. Кошкинской в селе Кошки Кошкинского района произошел пожар на частной территории, сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

По прибытии на место огнеборцы установили, что открытым пламенем охвачена хозяйственная постройка площадью 200 квадратных метров, существовала угроза распространения огня на жилой дом.

Для тушения были задействованы три ствола "Б", на месте работало одно звено газодымозащитной службы. В ликвидации пожара участвовали 7 человек личного состава. В 01:46 была объявлена локализация пожара, в 02:06 — ликвидация открытого горения. Благодаря слаженной работе специалистов угрозу перехода огня на жилой дом удалось предотвратить.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.