16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В селе Кошки тушили крупный пожар в хозяйственной постройке В Новокуйбышевске горела "Газель", есть пострадавший МЧС: при пожаре с автобусом "МАЗ" в Самаре никто не пострадал В Самарской области горели Toyota Land Cruiser, заброшки и мусор В Самарской области горели дома, электроподстанция, автомобиль и мусор

Пожары Происшествия

В селе Кошки тушили крупный пожар в хозяйственной постройке

КОШКИ. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ночь на пятницу, 4 сентября, в 1:33 на ул. Кошкинской в селе Кошки Кошкинского района произошел пожар на частной территории, сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

По прибытии на место огнеборцы установили, что открытым пламенем охвачена хозяйственная постройка площадью 200 квадратных метров, существовала угроза распространения огня на жилой дом.

Для тушения были задействованы три ствола "Б", на месте работало одно звено газодымозащитной службы. В ликвидации пожара участвовали 7 человек личного состава. В 01:46 была объявлена локализация пожара, в 02:06 — ликвидация открытого горения. Благодаря слаженной работе специалистов угрозу перехода огня на жилой дом удалось предотвратить.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Гид потребителя

Последние комментарии

alexandr radaev 22 августа 2024 12:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

Олег Марфин 22 августа 2024 09:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Юрий Трифоненков 21 августа 2024 09:48 В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4