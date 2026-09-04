Креативные индустрии могут стать новым источником роста региональной экономики

Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, в рамках деловой программы Восточного экономического форума выступила модератором двух профильных сессий, посвященных развитию креативных индустрий — "Креативный Дальний: от локальных брендов до экспорта в АТР" и "Вдохновляющие инвестиции: стратегия развития для роста и масштабирования". Обе дискуссии были объединены общей целью — поиску возможностей, как превратить креативный потенциал регионов в реальный экономический капитал и инструмент международного позиционирования России.

В первой сессии участники обсуждали возможности продвижения локальных брендов, их кадровое обеспечение и выход на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, а вторая была посвящена обсуждению формирования финансовых механизмов и инструментов инвестирования в креативные отрасли. Эти темы неразрывно связаны: без современных инвестиционных решений невозможно масштабировать уникальные региональные продукты, а без сильных брендов инвестиции теряют привлекательность.

"Креативная экономика — это дополнительный импульс для социально-экономического развития регионов: не культурная надстройка, а инструмент комплексного роста территории. Она создает новые возможности для занятости, образования, туризма и развития бизнеса. Сильный креативный бренд способен влиять и на культурный ландшафт региона, и на его экономику. Вокруг одного заметного проекта появляются новые рабочие места и образовательные инициативы, растет туристический поток, в том числе международный, формируются новые деловые и культурные связи", — отметила Вера Подгузова.

Особую актуальность эта тема приобретает для Дальнего Востока, где креативные индустрии представлены широким спектром направлений: от народных художественных промыслов до промышленного дизайна, IT и искусственного интеллекта. Участники сессий сошлись во мнении, что для привлечения инвестиций в этот сектор требуется адаптация финансовых инструментов под специфику творческих проектов. Эксперты призвали к созданию специализированных механизмов финансирования, в том числе на законодательном уровне.

В дискуссиях приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлёв, заместитель председателя Центрального банка РФ Михаил Мамута, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, вице-президент компании "РусАл" Елена Безденежных, заместитель директора фонда "Росконгресс" Елена Маринина, президент корейско-российского делового совета Пак Джон Хо, директор центра креативной экономики "Сколково" Лидия Ройл, заместитель генерального директора по социальному развитию АО "КРДВ" Гасан Гасанбалаев, а также чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в РФ Файсал Ниаз Тирмизи.