В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн по итогам визита ректора СамГМУ появятся новые кафедры университета

Ректор Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России член-корреспондент РАН Александр Колсанов посетил Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн им. О. Г. Яковлева.

В продолжение форсайт-сессии в правительстве Самарской области по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в медицине ректор в сопровождении начальника госпиталя Александра Каширина ознакомился с опытом использования ИИ в учреждении, с учебной базой университета и работой молодых выпускников СамГМУ под руководством опытных наставников. Также в ходе визита обсудили ключевые потребности учреждения для последующего обсуждения с руководством региона.

Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн — многопрофильный стационар на 322 койки, где оказывает медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной Войны и лицам, приравненным к ним по льготам, а также другим категориям ветеранов и граждан. Ежегодно в госпитале медицинскую помощь получают более 10 тысяч человек.

Александр Колсанов осмотрел рентгенодиагностическое отделение, кабинет проведения КТ и МРТ, а также ознакомился с применением ИИ в отделении.

"Сегодня мы широко используем искусственный интеллект в практике, — рассказала врач-рентгенолог Надежда Цветова. — Это позволяет снизить риск врачебных ошибок, получить третье мнение, ускорить процесс обнаружения патологических очагов, ускорить рутинные измерения, что значительно сокращает время описания исследования. Тем не менее, решающую роль и выводы делает врач. Также ИИ помогает выявлять ложноположительные случаи, определить пациентов с высоким риском, чтобы взять их на контроль, в динамике провести алгоритм дифференциальной диагностики с учетом архивных изображений, которые сохраняются в медицинской информационной системе. Это все улучшает качество работы для врача и качество оказания помощи для наших дорогих пациентов, любимых ветеранов".

Затем ректор посетил гериатрическое отделение, пообщался с сотрудниками и заведующей кафедрой эндокринологии и гериатрии СамГМУ Светланой Булгаковой. Также Александр Колсанов побывал в отделении медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций центральной нервной системы. Там он осмотрел кабинет механотерапии, зал лечебной физкультуры, кабинет медицинского психолога, логопеда, психоэмоциональной разгрузки, зал групповых занятий и кабинет физической реабилитации, где применяется разработанный в СамГМУ реабилитационный тренажер "Ревайвер" (ReviVR).

В ходе визита Александр Колсанов оценил, как в медучреждении реализуется федеральный проект по наставничеству, пообщавшись с выпускниками СамГМУ и их наставниками. В госпитале в 2026 году выпущено шесть ординаторов СамГМУ, еще двое продолжают обучение. Также здесь проходят практику студенты шестого курса.

"Я работаю здесь полгода, моя работа заключается в описании рентгенологических и КТ исследований, конечно, не без участия моих старших коллег, которые мне активно помогают развиваться в этой замечательной специальности, — говорит ординатор, врач-рентгенолог-стажер, выпускница СамГМУ Ульяна Богданчикова. — Наставничество здесь происходит практически ежесекундно, я нахожусь со своим куратором, также мне помогают врачи-рентгенологи. Адаптация проходила бы гораздо труднее, если бы не было кураторов. Поэтому я считаю, что наставничество — сильное подспорье для молодого специалиста".

Начальник госпиталя Александр Каширин отметил высокое качество подготовки будущих врачей в СамГМУ.

"Так как мы являемся базой некоторых кафедр вуза, многих наших будущих специалистов оцениваем еще со студенческой скамьи, — говорит Александр Каширин. — В рамках нового закона по наставничеству мы будем помогать молодым специалистам расширять свои практические навыки, углублять знания, что в конечном итоге позволит создать условия для получения качественной медицинской помощи нашими пациентами. Слово наставничество появилось в последние годы, раньше это называли "учительство", передача опыта. И мы помним и ценим своих учителей, которые нас вели и сделали из нас специалистов. Наставничество имеет те же корни — учить практике, побуждать молодых специалистов не бояться пациента, а быть с ним единым целым. Наставник и ученик — это залог успеха качественной медицинской помощи. И мы этот важный процесс в госпитале поддерживаем и развиваем".

Ректор СамГМУ подчеркнул, что госпиталь является партнером вуза. Университет также входит в попечительский совет медучреждения.

"СамГМУ оказывает помощь в обучении и переподготовке врачей, вуз является базой по подготовке ребят в специалитете и ординатуре по целевым договорам, — говорит Александр Колсанов. — Сегодня удалось увидеть коллектив учреждения — очень профессиональный, грамотный, многие заведующие отделениями — кандидаты медицинских наук, есть и молодые сотрудники, и старшее поколение. И в этой логике хорошо решаются процесс наставничества. Наши ребята только закончили ординатуру, все они общаются с наставниками, у всех горят глаза, все довольны. Этот процесс в рамках нового федерального закона о наставничестве реализуется в учреждении очень успешно".

Ректор добавил, что госпиталь активно развивается, закупается новое оборудование, ремонтируются помещения.

"Очень серьезно выстроена система реабилитации разного уровня, неврологической помощи, — говорит Александр Колсанов. — И, самое главное, что учреждение оказывает помощь нашим ребятам после СВО, их семьям, и ветеранам более ранних войн, с применением современных технологий. Активно используются разработки СамГМУ. В частности, я посмотрел "Ревайвер", и мне было важно мнение сотрудников — они видят эффективность, результат, поэтому настроены на продолжение сотрудничества. Система КТ использует решения ИИ, это сокращает время работы, рутинные процессы, высвобождает время для взаимодействия врача и пациента — это все то, о чем говорили на форсайт-сессии с губернатором. Главный врач, который также является выпускником СамГМУ, активно внедряет новые технологии, используя классику и традиции. Поэтому учреждение активно развивается, повышает качество и доступность оказания медицинской помощи для сложных категорий граждан".

В завершение Александр Колсанов обсудил с Александром Кашириным ключевые потребности учреждения для последующего решения на уровне руководства региона, а также возможности взаимодействия СамГМУ и госпиталя.

"Мы наметили планы по развитию сотрудничества, будем поддерживать это учреждение с разных сторон, потому что оно решает крайне важную задачу, — подчеркнул ректор. — Договорились, что мы усилим присутствие СамГМУ, добавим кафедры, крайне актуальные для этого учреждения — анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи ИПО; медицинской реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и курортологии, а также общей хирургии, хирургических болезней и урологии. Специалисты этих кафедр будут оказывать консультативную помощь. Кроме того, будущим врачам важно видеть результаты работы этих кафедр, оборудование, общение с пациентами — все это тоже повысит качество подготовки. Также продолжим помощь в обучении сотрудников и будем максимально помогать в дальнейшем развитии учреждения".