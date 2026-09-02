От нескольких дней комы — к самостоятельной ходьбе: самарские врачи спасли жизнь молодому мужчине

Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина спасли жизнь 33-летнему мужчине. Тяжелая инфекция, менингит, тромбоз венозного синуса, множественные очаги венозного инсульта и длительная искусственная вентиляция легких — сочетание этих состояний представляло серьезную угрозу для жизни и здоровья пациента.
Мужчина несколько дней болел дома, однако за считанные часы его состояние резко ухудшилось: температура поднялась до 40 °C, появилась сильнейшая головная боль, перестал сохраняться контакт с близкими. В приемном отделении Безенчукской больницы ему экстренно выполнили компьютерную томографию, после чего перевели в реанимацию. На место выехали междисциплинарная бригада отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи областной больницы — врач-реаниматолог и оториноларинголог. После изучения анамнеза и результатов обследований, учитывая тяжесть состояния пациента, была организована транспортировка в Самару.
В отоларингологическом отделении специалисты выполнили два хирургических вмешательства. После в отделении реанимации ему продолжили лечение менингита и осложнений со стороны нервной системы.
Из-за крайне тяжелого состояния пациент длительное время нуждался в искусственной вентиляции легких. На фоне заболевания сохранялся высокий риск неврологических осложнений. Обследования выявили очаги венозного инсульта в лобной, теменной и затылочной областях мозга.
Сейчас Роман снова ходит и разговаривает, а его когнитивные функции полностью сохранены.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас