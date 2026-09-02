От нескольких дней комы — к самостоятельной ходьбе: самарские врачи спасли жизнь молодому мужчине

Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина спасли жизнь 33-летнему мужчине. Тяжелая инфекция, менингит, тромбоз венозного синуса, множественные очаги венозного инсульта и длительная искусственная вентиляция легких — сочетание этих состояний представляло серьезную угрозу для жизни и здоровья пациента.

Мужчина несколько дней болел дома, однако за считанные часы его состояние резко ухудшилось: температура поднялась до 40 °C, появилась сильнейшая головная боль, перестал сохраняться контакт с близкими. В приемном отделении Безенчукской больницы ему экстренно выполнили компьютерную томографию, после чего перевели в реанимацию. На место выехали междисциплинарная бригада отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи областной больницы — врач-реаниматолог и оториноларинголог. После изучения анамнеза и результатов обследований, учитывая тяжесть состояния пациента, была организована транспортировка в Самару.

В отоларингологическом отделении специалисты выполнили два хирургических вмешательства. После в отделении реанимации ему продолжили лечение менингита и осложнений со стороны нервной системы.

Из-за крайне тяжелого состояния пациент длительное время нуждался в искусственной вентиляции легких. На фоне заболевания сохранялся высокий риск неврологических осложнений. Обследования выявили очаги венозного инсульта в лобной, теменной и затылочной областях мозга.

Сейчас Роман снова ходит и разговаривает, а его когнитивные функции полностью сохранены.