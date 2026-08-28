В Самаре впервые провели вечернюю диспансеризацию

В Самарской городской поликлинике № 3 прошла акция "Вечер ПРО здоровье". Самарцы бесплатно проходили диспансеризацию после работы — с 18 до 22 часов. Такую практику в регионе применили впервые — совместили проведение профосмотров и работу центра медицины здорового долголетия Самарской городской больницы 10. Она стала частью регионального движения "За медицину здорового долголетия".

Все желающие смогли пройти обследования в пять этапов:

— измерить рост, вес, состав тела и биологический возраст

— сдать экспресс-анализы на уровень глюкозы и холестерина, пройти электрокардиографию

— сделать рентген легких и маммографию для женщин

— получить консультацию врача по образу жизни, по вопросам рационального питания, обсудить факторы риска развития заболеваний и их коррекцию.

Диспансеризацию в вечернее время прошли 50 человек — 13 мужчин и 37 женщин.

По итогам обследования каждый пациент получил заключение со всеми результатами.

Светлана Крылова узнала о диспансеризации от своего терапевта накануне — во время планового приема.

"Согласилась без раздумий, — рассказала она. — Прохожу диспансеризацию ежегодно. Лучше предупредить болезнь, чем потом бороться с осложнениями".

Также жители отметили, что вечерние обследования очень удобны и не отрывают от рабочего процесса.

"Это важный шаг навстречу жителям региона — организация профилактических осмотров в вечернее время. Для многих это стало возможностью пройти комплексное обследование, которое обычно требует визитов днем. Наша задача — создать такие условия, чтобы заботиться о своем здоровье было удобно, просто и доступно каждому. Поэтому сейчас мы прорабатываем возможность организации подобных вечерних смен во всех поликлиниках региона. Профилактика должна быть встроена в жизнь человека", — отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Системная работа по раннему выявлению болезней, профилактике и формированию здоровых привычек позволяет не просто оказывать медицинскую помощь, но и сохранять высокое качество жизни. Это направление полностью соответствует задачам нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по решению Президента России Владимира Путина.