В Самаре впервые провели вечернюю диспансеризацию

В Самарской городской поликлинике № 3 прошла акция "Вечер ПРО здоровье". Самарцы бесплатно проходили диспансеризацию после работы — с 18 до 22 часов. Такую практику в регионе применили впервые — совместили проведение профосмотров и работу центра медицины здорового долголетия Самарской городской больницы 10. Она стала частью регионального движения "За медицину здорового долголетия".
Все желающие смогли пройти обследования в пять этапов:
— измерить рост, вес, состав тела и биологический возраст
— сдать экспресс-анализы на уровень глюкозы и холестерина, пройти электрокардиографию
— сделать рентген легких и маммографию для женщин
— получить консультацию врача по образу жизни, по вопросам рационального питания, обсудить факторы риска развития заболеваний и их коррекцию.
Диспансеризацию в вечернее время прошли 50 человек — 13 мужчин и 37 женщин.
По итогам обследования каждый пациент получил заключение со всеми результатами.
Светлана Крылова узнала о диспансеризации от своего терапевта накануне — во время планового приема.
"Согласилась без раздумий, — рассказала она. — Прохожу диспансеризацию ежегодно. Лучше предупредить болезнь, чем потом бороться с осложнениями".
Также жители отметили, что вечерние обследования очень удобны и не отрывают от рабочего процесса.
"Это важный шаг навстречу жителям региона — организация профилактических осмотров в вечернее время. Для многих это стало возможностью пройти комплексное обследование, которое обычно требует визитов днем. Наша задача — создать такие условия, чтобы заботиться о своем здоровье было удобно, просто и доступно каждому. Поэтому сейчас мы прорабатываем возможность организации подобных вечерних смен во всех поликлиниках региона. Профилактика должна быть встроена в жизнь человека", — отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.
Системная работа по раннему выявлению болезней, профилактике и формированию здоровых привычек позволяет не просто оказывать медицинскую помощь, но и сохранять высокое качество жизни. Это направление полностью соответствует задачам нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по решению Президента России Владимира Путина.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас