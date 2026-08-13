В Самарской области действует сеть центров амбулаторной онкологической помощи и первичных онкокабинетов

В Самарской области на базе медицинских учреждений первичного звена действует сеть центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) и первичных онкокабинетов. Всего работают 12 таких центров и 45 кабинетов в городах и районах области.
"Работа подразделений нацелена на повышение доступности медицинской помощи для пациентов со злокачественными новообразованиями. Благодаря расширению онкологической службы жители региона имеют возможность получить консультацию врача-онколога и пройти обследования в учреждении, которое находится рядом с домом, а также пройти лечение, в том числе и химиотерапию", — рассказала руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Галина Черногаева.
Одна из основных задач подразделений — выявление онкологических заболеваний. Центры оснащены современным оборудованием, с помощью которого специалисты выполняют широкий спектр диагностических исследований. Также на базе ЦАОП проводится диспансерное наблюдение и некоторые виды лекарственного лечения.
В 2026 г. в центрах амбулаторной онкологической помощи было выполнено порядка 174 тыс. диагностических исследований, в их число входят компьютерная томография, УЗИ, маммография, рентгеновские и эндоскопические исследования. Также более 8 тыс. пациентов прошли химиотерапию.
"Центры амбулаторной онкопомощи стали неотъемлемой частью онкологической службы Самарской области. На базе ЦАОПов организована диагностика и верификация злокачественных новообразований. Благодаря этому удалось разграничить потоки пациентов с доброкачественными и злокачественными образованиями, обеспечить своевременную маршрутизацию и повысить эффективность амбулаторного этапа", — отметил главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии СамГМУ, д. м. н., профессор Олег Каганов.
Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента Владимира Путина.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас