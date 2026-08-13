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Здравоохранение Общество

В Самарской области действует сеть центров амбулаторной онкологической помощи и первичных онкокабинетов

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области на базе медицинских учреждений первичного звена действует сеть центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) и первичных онкокабинетов. Всего работают 12 таких центров и 45 кабинетов в городах и районах области.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

"Работа подразделений нацелена на повышение доступности медицинской помощи для пациентов со злокачественными новообразованиями. Благодаря расширению онкологической службы жители региона имеют возможность получить консультацию врача-онколога и пройти обследования в учреждении, которое находится рядом с домом, а также пройти лечение, в том числе и химиотерапию", — рассказала руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Галина Черногаева.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Одна из основных задач подразделений — выявление онкологических заболеваний. Центры оснащены современным оборудованием, с помощью которого специалисты выполняют широкий спектр диагностических исследований. Также на базе ЦАОП проводится диспансерное наблюдение и некоторые виды лекарственного лечения.

В 2026 г. в центрах амбулаторной онкологической помощи было выполнено порядка 174 тыс. диагностических исследований, в их число входят компьютерная томография, УЗИ, маммография, рентгеновские и эндоскопические исследования. Также более 8 тыс. пациентов прошли химиотерапию.

"Центры амбулаторной онкопомощи стали неотъемлемой частью онкологической службы Самарской области. На базе ЦАОПов организована диагностика и верификация злокачественных новообразований. Благодаря этому удалось разграничить потоки пациентов с доброкачественными и злокачественными образованиями, обеспечить своевременную маршрутизацию и повысить эффективность амбулаторного этапа", — отметил главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии СамГМУ, д. м. н., профессор Олег Каганов.

Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента Владимира Путина.

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