В Чапаевске полицейские задержали уроженца Кемеровской области, который находился в федеральном розыске

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В августе сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ. На требование предъявить документы мужчина, находящийся за рулем, пояснил, что водительское удостоверение у него отсутствует, и передал для установления своей личности паспорт гражданина РФ 2010 года рождения. Правоохранители заметили, что внешность водителя не соответствует данным в паспорте. Об этом рассказали в самарском ГУ МВД.