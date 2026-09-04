В Самаре 5 сентября усилят работу общественного транспорта из‑за футбольного матча

На стадионе "Солидарность Самара Арена" в 15:00 сыграют "Крылья Советов" и "Краснодар" (7‑й тур РПЛ сезона 2026–2027). Чтобы болельщикам было удобнее добираться до арены и уезжать после игры, в городе добавят рейсы, сообщила самарская мэрия.

С 12:00 до 15:00 и с 17:00 до 18:00 автобусы № 1 и 67 будут заезжать прямо к стадиону. В течение дня (с 12:00 до 18:00) "Самара Авто Газ" увеличит число автобусов на маршрутах рядом со стадионом. Трамвайно‑троллейбусное управление проследит за движением трамваев № 11, 12, 22, 24 и 25.

После матча (с 17:00) запустят дополнительные трамваи и автобусы, в том числе низкопольные для удобства маломобильных пассажиров.

Как будут ходить маршруты после игры:

трамваи № 11, 12 и 22 — от остановки "Самара Арена" по своим маршрутам;

автобусы № 1 и 67 — в сторону города с дублера Московского шоссе (от "Мерседес‑центра"), в сторону Крутых Ключей и Красной Глинки — от остановки "Улица Дальняя";

автобусы № 34 и 41 — от района дублера Московского шоссе/улицы Алма‑Атинской по улице Алма‑Атинской и дальше в центр.

Автобусы и трамваи будут отправляться по мере заполнения, интервалы между рейсами будут небольшими.

Жителей и гостей города просят заранее продумать маршрут поездки.