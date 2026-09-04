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Общество

В Самаре 5 сентября усилят работу общественного транспорта из‑за футбольного матча

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На стадионе "Солидарность Самара Арена" в 15:00 сыграют "Крылья Советов" и "Краснодар" (7‑й тур РПЛ сезона 2026–2027). Чтобы болельщикам было удобнее добираться до арены и уезжать после игры, в городе добавят рейсы, сообщила самарская мэрия.

Фото: Александра Белова

С 12:00 до 15:00 и с 17:00 до 18:00 автобусы № 1 и 67 будут заезжать прямо к стадиону. В течение дня (с 12:00 до 18:00) "Самара Авто Газ" увеличит число автобусов на маршрутах рядом со стадионом. Трамвайно‑троллейбусное управление проследит за движением трамваев № 11, 12, 22, 24 и 25.

После матча (с 17:00) запустят дополнительные трамваи и автобусы, в том числе низкопольные  для удобства маломобильных пассажиров.

Как будут ходить маршруты после игры:

  • трамваи № 11, 12 и 22 — от остановки "Самара Арена" по своим маршрутам;
  • автобусы № 1 и 67 — в сторону города с дублера Московского шоссе (от "Мерседес‑центра"), в сторону Крутых Ключей и Красной Глинки — от остановки "Улица Дальняя";
  • автобусы № 34 и 41 — от района дублера Московского шоссе/улицы Алма‑Атинской по улице Алма‑Атинской и дальше в центр.

Автобусы и трамваи будут отправляться по мере заполнения, интервалы между рейсами будут небольшими.

Жителей и гостей города просят заранее продумать маршрут поездки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Kevin Yi 06 августа 2026 14:58 Весеннее пробуждение сада: советы агронома, как подготовить участок к новому сезону

Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.

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Анатолий Илларионов 14 мая 2026 04:40 По Московскому шоссе хотят пустить трамваи

Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.

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Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

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