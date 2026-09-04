"ОТП карта" стала самой выгодной картой для путешествий по версии Bankiros.ru

"ОТП Карта" от ОТП Банка заняла первое место в рейтинге дебетовых карт для путешествий, подготовленном экспертами Bankiros.ru, набрав 56,5 балла.

Эксперты оценивали кешбэк в ключевых для путешественников категориях, стоимость обслуживания, условия начисления вознаграждения, доходность накопительного счета, скорость изготовления и возможность доставки карты.

"ОТП Карта" получила максимальные баллы за бесплатное обслуживание и возможность доставки в удобное место. Кешбэк по карте составляет до 10%, до трех тысяч рублей в месяц. Эти преимущества, наряду с другими условиями карты, обеспечили ей первое место в рейтинге.

Всего в рейтинг вошли 10 дебетовых карт банков. При этом эксперты отмечают, что при выборе карты для путешествий важно учитывать не только размер кешбэка, но и категории, в которых он действует, возможность получать доход на средства между поездками и условия оформления карты.