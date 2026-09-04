"ОТП карта" стала самой выгодной картой для путешествий по версии Bankiros.ru

"ОТП Карта" от ОТП Банка заняла первое место в рейтинге дебетовых карт для путешествий, подготовленном экспертами Bankiros.ru, набрав 56,5 балла.
Эксперты оценивали кешбэк в ключевых для путешественников категориях, стоимость обслуживания, условия начисления вознаграждения, доходность накопительного счета, скорость изготовления и возможность доставки карты.
"ОТП Карта" получила максимальные баллы за бесплатное обслуживание и возможность доставки в удобное место. Кешбэк по карте составляет до 10%, до трех тысяч рублей в месяц. Эти преимущества, наряду с другими условиями карты, обеспечили ей первое место в рейтинге.
Всего в рейтинг вошли 10 дебетовых карт банков. При этом эксперты отмечают, что при выборе карты для путешествий важно учитывать не только размер кешбэка, но и категории, в которых он действует, возможность получать доход на средства между поездками и условия оформления карты.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.