ПСБ: цифровые финансовые активы могут упростить защиту и монетизацию авторского права

Вступивший в силу закон о цифровых валютах запустит полномасштабную трансформацию финансового рынка и позволит сделать цифровые активы понятным финансовым инструментом для бизнеса и инвесторов. Об этом сообщил Максим Быковец, директор департамента сети ПСБ, на площадке XI Восточного экономического форума в рамках экспертной дискуссии "Мультипликативный эффект креативного бизнеса и социальных инвестиций: развитие территорий и выход на внешние рынки".

Максим Быковец отметил, что новый закон создает легальные и прозрачные инструменты для привлечения финансирования через цифровые финансовые активы, включая возможность использования ЦФА в качестве залогового обеспечения.

"Помимо этого, прозрачность технологии цифровых активов дает возможность представителям креативных индустрий зафиксировать свое авторское право и в дальнейшем монетизировать его с использованием расчетов в цифровом рубле, в том числе привлекать дополнительное финансирование. Это открывает возможность выпускать цифровые финансовые активы для розничных клиентов", — отметил Максим Быковец.

Говоря о значении цифрового рубля для рынка креативных индустрий, представитель ПСБ отметил, что новая форма национальной валюты привлечет инвесторов.

"Я скорее предположу, что здесь нужны специализированные фонды, которые будут управлять портфелем цифровых финансовых активов, выпущенных на те или иные компании, на тех или иных авторов", — пояснил он, подчеркнув, что рынок креативных индустрий достаточно специализированный и требует высокой экспертизы.

В мероприятии приняли участие представители государственных ведомств и институтов развития, бизнеса и экспертного сообщества. С докладами выступили: Вячеслав Завалин, директор департамента развития территорий Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики; директор департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций министерства экономического развития РФ Анастасия Золотухина; сопредседатель Совета по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Хабаровского края Илья Немиш; финансовый директор венчурной компании "Якутия" Данил Лебедев и другие.