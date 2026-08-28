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ПСБ отмечает 20 лет работы в Самарской области

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский офис ПСБ отметил 20-летний юбилей со дня основания. Сегодня банк представлен в четырех городах области — Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани, где работают девять точек обслуживания.

Фото: предоставлено ПСБ

За два десятилетия ПСБ стал одним из ключевых участников финансового сектора региона. Розничными услугами банка пользуются сотни тысяч частных клиентов: им доступны вклады, кредитные и дебетовые карты, кредиты на любые цели, ипотека, инвестиционные продукты и лайфстайл-услуги Private banking.

Среди корпоративных клиентов ПСБ — ведущие промышленные компании и предприятия оборонного комплекса. Банк предоставляет им комплексное обслуживание, включая расчетные и кредитные решения в рамках гособоронзаказа, а сотрудники этих предприятий по зарплатным проектам получают доступ к розничным продуктам на специальных условиях. Наряду с крупными предприятиями банк активно работает с малым и средним бизнесом: расчетный счет в ПСБ открыт у каждого десятого предпринимателя Самарской области, а четверть клиентов сотрудничают с банком на постоянной основе более 10 лет. МСП также доступны государственные программы поддержки предпринимательства, в рамках которых банк помогает привлекать средства на льготных условиях.

Важной частью работы ПСБ в регионе остается всесторонняя поддержка участников СВО и адаптация их к мирной жизни. Банк совместно с Минэкономразвития РФ реализует программу "Новое звание — предприниматель", которая дает возможность действующим военнослужащим, ветеранам боевых действий, в том числе СВО, военным пенсионерам и членам их семей бесплатно пройти обучение и запустить бизнес с нуля. Самарская область входит в число самых активных регионов по количеству участников. Кроме того, в ПСБ можно оформить карту "СВОи", которая одновременно служит официальным электронным удостоверением ветерана боевых действий. К ней можно выпустить до 4 дополнительных карт и привязать их к единому счету, доступ к которому будет у каждого члена семьи.

"Сила ПСБ — в профессионализме и единстве команды. Сегодня в подразделениях банка в Самарской области работают почти 900 специалистов, среди них есть и сотрудники, которые пришли в ПСБ 20 лет назад. Преемственность поколений позволяет сохранять накопленный опыт и одновременно создает основу для дальнейшего развития и повышения качества финансовых услуг. Это высоко ценят и наши клиенты, многие из которых сотрудничают с банком на протяжении десятилетий", — отмечает Виталий Белоцкий, региональный директор ПСБ в Самарской области.

Банк участвует в подготовке будущих специалистов и развивает сотрудничество с вузами региона. Студенты старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры по IT-направлениям могут пройти обучение в Школе функционального тестирования ПСБ, а ее лучшие выпускники получают возможность пройти стажировку в банке с перспективой трудоустройства. Кроме того, весной этого года ПСБ открыл профильный класс в Самарском государственном экономическом университете. Пространство оснащено современной банковской техникой и позволяет студентам получать практические навыки еще во время обучения.

Заботу о людях банк проявляет и в поддержке здорового образа жизни, делая массовый спорт доступным для всех. Каждый год ПСБ выступает партнером всероссийского полумарафона "Забег.РФ", в котором участвуют сотрудники и клиенты самарского офиса. В рамках первого Всероссийского проекта "ПСБ — Детям" банк открыл в Самаре баскетбольную площадку. Сегодня это не только излюбленное место юных спортсменов, но и центр притяжения для всех жителей города.

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