ОТП Банк стал победителем премии Frank Award 2026 Зарплатные проекты

Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG представила результаты исследования рынка банковских зарплатных проектов и назвала победителей премии Frank Award 2026 Зарплатные проекты. ОТП Банк стал обладателем статуэтки в номинации "Самый динамично развивающийся зарплатный банк".

Исследование Frank RG прошло в формате "360 градусов". Аналитики изучили предложения 19 банков для физических и юридических лиц, опросили более 8 000 держателей зарплатных карт, провели глубинные интервью с руководителями 40 компаний и 14 руководителями зарплатных проектов банков, а также протестировали 19 корпоративных онлайн-банков. На основе полученных данных эксперты сформировали бенчмарк для оценки эффективности зарплатных проектов.

Для ОТП Банка эта награда является признанием работы команды и знаком доверия со стороны профессионального сообщества. Она особенно значима для банка с учетом роли зарплатных клиентов в банковском бизнесе и масштаба этого сегмента.

По данным Frank RG, зарплатные клиенты на рынке составляют 36% розничной клиентской базы банков, обеспечивают 42% кредитного портфеля и 37% пассивов.

"Мы стремимся к тому, чтобы зарплатные проекты были комфортными не только для компаний, но и для их сотрудников. Банк продолжит совершенствовать продукт, делая его более удобным и привлекательным", — отметила Ксения Прокофьева, директор по развитию Payroll, которая получила награду на церемонии от имени ОТП Банка.