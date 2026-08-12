ОТП Банк информирует о повышении ставки по вкладу "Горизонт"

ОТП Банк повысил ставки по вкладу "Горизонт". Теперь клиентам доступны условия с процентной ставкой до 13,60% годовых на сумму от 15 млн до 600 млн рублей на срок 6 месяцев. Открыть вклад "Горизонт" можно на срок от 3 месяцев до 3 лет, сумма размещения составляет от 1 тыс. до 600 млн рублей.

Как сообщили в банке, процентная ставка фиксируется на весь срок. Снятие и пополнение денежных средств не предусмотрены. Изменения ставок коснулись вкладов на срок 6 и 9 месяцев.

Доходность по вкладу на срок 6 месяцев составит: от 13,4% до 13,6% годовых, на срок 9 месяцев — от 13,2% до 13,5% годовых, в зависимости от суммы вклада.

Проценты выплачиваются в конце срока вклада путем перечисления на текущий счет, счет банковской карты либо присоединяются к сумме вклада.

При досрочном закрытии вклада проценты будут пересчитаны за фактический срок хранения денежных средств по ставке 0,01% вклада "До востребования". По окончании срока вклад автоматически продлевается по ставке, действующей на момент продления.

Оформить вклад "Горизонт" можно в мобильном приложении, интернет-банке или в отделении ОТП Банка. Для оформления вклада в отделении потребуется паспорт.