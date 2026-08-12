Ветеран СВО из Кинеля после тяжелого ранения вернулся в профессию

Для каждого бойца возвращение к мирной жизни - это новый этап. Особенно сложно он дается тем, кто получил тяжелые ранения на поле боя. Однако история Геннадия Павлова из города Кинель - это яркий пример того, как государственная поддержка и человеческое участие помогают не просто адаптироваться, но и вновь обрести уверенность в завтрашнем дне. Благодаря слаженной работе филиала фонда "Защитники Отечества" по Самарской области и правительства Самарской области ветеран с боевым прошлым смог вернуться в родную стихию - на железную дорогу, где проработал долгие годы до ухода на фронт.
Боевой путь Геннадия Павлова начался 28 октября 2022 г., когда он подписал контракт в пункте отбора Самарской области и отправился защищать Родину. С первых месяцев службы он вошел в состав разведывательного батальона, исполняя обязанности старшего разведчика. Однако сердце воина не выдержало чужой беды: спустя полгода он решил перевестись на должность санитарного инструктора, чтобы обучать товарищей оказанию первой помощи, комплектовать индивидуальные аптечки и следить за их укомплектованием. Это был осознанный шаг человека, который не привык оставаться в стороне, когда можно спасти жизни сослуживцев.
За время службы Геннадий трижды получал ранения, последнее из которых привело к тяжелой травме и ампутации правой ноги. Ветеран удостоен боевых наград, в том числе ордена Мужества, медалей "За отвагу", "За храбрость" II степени, "За воинскую доблесть" II степени, медали Суворова и нагрудого знака "За службу в военной разведке". Каждая из этих наград - свидетельство его мужества и стойкости.
После демобилизации в июле 2025 г. перед ветераном встал вопрос профессиональной реализации. До службы Геннадий трудился машинистом в ОАО "Российские железные дороги" на путевой машинной станции №208 в г. Кинель, и его общий стаж составил шесть лет.
Законодательство сохранило за ним рабочее место, однако физические ограничения не позволяли вернуться к управлению тяжелой техникой. Именно в этот критический момент на помощь пришла его социальный координатор по Кинельскому району Фонда "Защитники Отечества" - Татьяна Индерейкина. Фонд не просто выслушал бойца, а предложил системное решение: Геннадий прошел профессиональное переобучение и был переведен на должность распределителя работ. Сегодня его нагрузка строго соответствует физическим возможностям, а сам он трудится в кабинете, открывая маршруты и ведя документацию для тех, с кем когда-то работал бок о бок на технике.
Впрочем, жизнь Геннадия не ограничивается трудовыми буднями. При поддержке филиала Фонда он активно занимается спортом, что стало для него новой точкой опоры. Он принял участие в фиджитал-соревнованиях "Кубок Победы. Волга" и в спортивном форуме "Россия - спортивная держава", где в ноябре 2025 года завоевал бронзовую медаль в фиджитал-баскетболе.
"Товарищи по работе, коллеги писали, звонили, узнавали, успокаивали. Я рад поддержке. Вернулся в свой цех, к тем же ребятам. Сейчас я работаю в кабинете, они мне помогают - отзывчивые ребята", - делится эмоциями ветеран, подчеркивая, что моральный климат в коллективе сыграл не меньшую роль, чем материальная помощь.
Всего за время сотрудничества с самарским филиалом фонда "Защитники Отечества" Геннадию Павлову оказаны сразу несколько мер поддержки, от вовлечения в спорт и оформления полагающихся денежных выплат до адаптации жилого помещения под нужды инвалида, помощи в оформлении документов, выделения земельного участка и подачи заявки на получение специальной адаптивной одежды.
Важно отметить, что трудоустройство Геннадия Павлова - это не единичный случай, а часть комплексной системной работы. На сегодняшний день самарский филиал Фонда заключил соглашения с более чем 100 предприятиями по всей Самарской области, готовыми принимать защитников Отечества. К 1 января 2026 года при содействии Фонда и кадрового центра "Работа России" трудоустроено уже более 400 бойцов с инвалидностью, вернувшихся с передовой.
"После завершения СВО многие бойцы вернутся на рабочие места, и возвращение в профессию становится важнейшим этапом социальной реабилитации. История Геннадия - наглядная иллюстрация того, как должна быть выстроена вертикаль помощи ветеранам. Ключевым здесь стало не формальное сохранение рабочего места, а гибкость системы: когда физические ограничения не позволяют вернуться к прежней специальности, человеку предлагают переобучение и новую должность с учетом состояния здоровья. Особенно важно, что помощь не ограничилась трудоустройством. Именно такой комплексный подход - от адаптации жилья до вовлечения в спорт и психологической поддержки - дает результат. Однако впереди - возвращение еще большего числа бойцов. Задача органов власти и социальных служб - масштабировать этот опыт, чтобы каждый ветеран, независимо от тяжести ранения, получил не только формальную занятость, но и чувство востребованности, нужности", - подчеркнул помощник губернатора Самарской области, ветеран СВО Рамис Терегулов.
"Трудоустройство ветеранов СВО с инвалидностью - это наша основная задача, - комментирует Мария Сапунова, заместитель руководителя самарского филиала фонда "Защитники Отечества" по связям с общественностью. - Мы предоставляем разные меры поддержки, от обучения и переобучения до вовлечения в спортивные и культурные мероприятия. Создана целая система поддержки, позволяющая каждому бойцу найти себя в мирной жизни".
Работа по адаптации и трудоустройству продолжается, и Фонд "Защитники Отечества" продолжает выполнять свою главную миссию - быть надежной опорой для тех, кто вернулся. Благодаря этой поддержке каждый герой получает шанс адаптироваться к активной, достойной и полноценной жизни.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???