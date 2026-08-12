Ветеран СВО из Кинеля после тяжелого ранения вернулся в профессию

Для каждого бойца возвращение к мирной жизни - это новый этап. Особенно сложно он дается тем, кто получил тяжелые ранения на поле боя. Однако история Геннадия Павлова из города Кинель - это яркий пример того, как государственная поддержка и человеческое участие помогают не просто адаптироваться, но и вновь обрести уверенность в завтрашнем дне. Благодаря слаженной работе филиала фонда "Защитники Отечества" по Самарской области и правительства Самарской области ветеран с боевым прошлым смог вернуться в родную стихию - на железную дорогу, где проработал долгие годы до ухода на фронт.

Боевой путь Геннадия Павлова начался 28 октября 2022 г., когда он подписал контракт в пункте отбора Самарской области и отправился защищать Родину. С первых месяцев службы он вошел в состав разведывательного батальона, исполняя обязанности старшего разведчика. Однако сердце воина не выдержало чужой беды: спустя полгода он решил перевестись на должность санитарного инструктора, чтобы обучать товарищей оказанию первой помощи, комплектовать индивидуальные аптечки и следить за их укомплектованием. Это был осознанный шаг человека, который не привык оставаться в стороне, когда можно спасти жизни сослуживцев.

За время службы Геннадий трижды получал ранения, последнее из которых привело к тяжелой травме и ампутации правой ноги. Ветеран удостоен боевых наград, в том числе ордена Мужества, медалей "За отвагу", "За храбрость" II степени, "За воинскую доблесть" II степени, медали Суворова и нагрудого знака "За службу в военной разведке". Каждая из этих наград - свидетельство его мужества и стойкости.

После демобилизации в июле 2025 г. перед ветераном встал вопрос профессиональной реализации. До службы Геннадий трудился машинистом в ОАО "Российские железные дороги" на путевой машинной станции №208 в г. Кинель, и его общий стаж составил шесть лет.















Законодательство сохранило за ним рабочее место, однако физические ограничения не позволяли вернуться к управлению тяжелой техникой. Именно в этот критический момент на помощь пришла его социальный координатор по Кинельскому району Фонда "Защитники Отечества" - Татьяна Индерейкина. Фонд не просто выслушал бойца, а предложил системное решение: Геннадий прошел профессиональное переобучение и был переведен на должность распределителя работ. Сегодня его нагрузка строго соответствует физическим возможностям, а сам он трудится в кабинете, открывая маршруты и ведя документацию для тех, с кем когда-то работал бок о бок на технике.

Впрочем, жизнь Геннадия не ограничивается трудовыми буднями. При поддержке филиала Фонда он активно занимается спортом, что стало для него новой точкой опоры. Он принял участие в фиджитал-соревнованиях "Кубок Победы. Волга" и в спортивном форуме "Россия - спортивная держава", где в ноябре 2025 года завоевал бронзовую медаль в фиджитал-баскетболе.

"Товарищи по работе, коллеги писали, звонили, узнавали, успокаивали. Я рад поддержке. Вернулся в свой цех, к тем же ребятам. Сейчас я работаю в кабинете, они мне помогают - отзывчивые ребята", - делится эмоциями ветеран, подчеркивая, что моральный климат в коллективе сыграл не меньшую роль, чем материальная помощь.

Всего за время сотрудничества с самарским филиалом фонда "Защитники Отечества" Геннадию Павлову оказаны сразу несколько мер поддержки, от вовлечения в спорт и оформления полагающихся денежных выплат до адаптации жилого помещения под нужды инвалида, помощи в оформлении документов, выделения земельного участка и подачи заявки на получение специальной адаптивной одежды.

Важно отметить, что трудоустройство Геннадия Павлова - это не единичный случай, а часть комплексной системной работы. На сегодняшний день самарский филиал Фонда заключил соглашения с более чем 100 предприятиями по всей Самарской области, готовыми принимать защитников Отечества. К 1 января 2026 года при содействии Фонда и кадрового центра "Работа России" трудоустроено уже более 400 бойцов с инвалидностью, вернувшихся с передовой.



"После завершения СВО многие бойцы вернутся на рабочие места, и возвращение в профессию становится важнейшим этапом социальной реабилитации. История Геннадия - наглядная иллюстрация того, как должна быть выстроена вертикаль помощи ветеранам. Ключевым здесь стало не формальное сохранение рабочего места, а гибкость системы: когда физические ограничения не позволяют вернуться к прежней специальности, человеку предлагают переобучение и новую должность с учетом состояния здоровья. Особенно важно, что помощь не ограничилась трудоустройством. Именно такой комплексный подход - от адаптации жилья до вовлечения в спорт и психологической поддержки - дает результат. Однако впереди - возвращение еще большего числа бойцов. Задача органов власти и социальных служб - масштабировать этот опыт, чтобы каждый ветеран, независимо от тяжести ранения, получил не только формальную занятость, но и чувство востребованности, нужности", - подчеркнул помощник губернатора Самарской области, ветеран СВО Рамис Терегулов.

"Трудоустройство ветеранов СВО с инвалидностью - это наша основная задача, - комментирует Мария Сапунова, заместитель руководителя самарского филиала фонда "Защитники Отечества" по связям с общественностью. - Мы предоставляем разные меры поддержки, от обучения и переобучения до вовлечения в спортивные и культурные мероприятия. Создана целая система поддержки, позволяющая каждому бойцу найти себя в мирной жизни".

Работа по адаптации и трудоустройству продолжается, и Фонд "Защитники Отечества" продолжает выполнять свою главную миссию - быть надежной опорой для тех, кто вернулся. Благодаря этой поддержке каждый герой получает шанс адаптироваться к активной, достойной и полноценной жизни.