Ветеран СВО из Тольятти помог задержать угонщика

Военнослужащий 3-й бригады специального назначения, участник СВО из Тольятти помог задержать угонщика и предотвратить трагедию на дороге. Об этом в своем канале в MAX сообщил глава города Илья Сухих.

По словам мэра, следуя за рулем своей "Нивы" домой после очередного дежурства, гвардии сержант с позывным "Метис" заметил на ул. Офицерской водителя, который едва не сбил на пешеходном переходе женщину с коляской и чуть не устроил ДТП. Остановившись на красный сигнал светофора, военнослужащий вышел из машины, подошел к автомобилю автохама и попросил того покинуть салон. Нарушитель в ответ сорвался с места. Спецназовец последовал за ним, так как понял: горе-водитель нетрезв. Началось преследование.

На Обводном шоссе лихача удалось зажать, но тот рванул через бордюр на разделительную полосу, зацепил "Ниву" бойца и вновь попытался скрыться. К счастью, безуспешно, потому что нарушителя все-таки удалось загнать на разгрузочную площадку торгового центра и вытащить из автомобиля.

На место по тревоге были вызваны сотрудники Росгвардии и экипаж ДПС. В процессе разбирательства выяснилось, что автомобиль, который привлек внимание военнослужащего, был угнан. Поэтому благодаря грамотным и решительным действиям участника СВО в руки к правоохранителям попал не просто автохам, а преступник.

"Об этом случае мне рассказала директор Благотворительного фонда "Из Тольятти с любовью" Екатерина Дворянкина. И я полностью согласен с Екатериной Викторовной в том, что мы должны рассказывать жителям города о таких парнях - истинных героях нашего времени, которые и на передовой, и здесь, в тылу, поступают так, как должны поступать настоящие защитники. А таковым и является "Метис". Сначала - служба во внутренних войсках, далее - ВС РФ и специальная военная операция. Тяжелое ранение в 2024 году. Но боец не сдался: восстановился, встал на ноги и продолжает служить в бригаде", - добавил Илья Сухих.

В среду, 12 августа, глава Тольятти и врио начальника отдела Госавтоинспекции У МВД России по г. Тольятти майор полиции Дмитрий Зимов поблагодарили героя за службу и бдительность, за то, что в экстремальной ситуации он не остался равнодушным к происходящему, проявил решимость и хладнокровие, присущие настоящему воину.