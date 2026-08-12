Ветеран СВО из Тольятти помог задержать угонщика

Военнослужащий 3-й бригады специального назначения, участник СВО из Тольятти помог задержать угонщика и предотвратить трагедию на дороге. Об этом в своем канале в MAX сообщил глава города Илья Сухих.
По словам мэра, следуя за рулем своей "Нивы" домой после очередного дежурства, гвардии сержант с позывным "Метис" заметил на ул. Офицерской водителя, который едва не сбил на пешеходном переходе женщину с коляской и чуть не устроил ДТП. Остановившись на красный сигнал светофора, военнослужащий вышел из машины, подошел к автомобилю автохама и попросил того покинуть салон. Нарушитель в ответ сорвался с места. Спецназовец последовал за ним, так как понял: горе-водитель нетрезв. Началось преследование.
На Обводном шоссе лихача удалось зажать, но тот рванул через бордюр на разделительную полосу, зацепил "Ниву" бойца и вновь попытался скрыться. К счастью, безуспешно, потому что нарушителя все-таки удалось загнать на разгрузочную площадку торгового центра и вытащить из автомобиля.
На место по тревоге были вызваны сотрудники Росгвардии и экипаж ДПС. В процессе разбирательства выяснилось, что автомобиль, который привлек внимание военнослужащего, был угнан. Поэтому благодаря грамотным и решительным действиям участника СВО в руки к правоохранителям попал не просто автохам, а преступник.
"Об этом случае мне рассказала директор Благотворительного фонда "Из Тольятти с любовью" Екатерина Дворянкина. И я полностью согласен с Екатериной Викторовной в том, что мы должны рассказывать жителям города о таких парнях - истинных героях нашего времени, которые и на передовой, и здесь, в тылу, поступают так, как должны поступать настоящие защитники. А таковым и является "Метис". Сначала - служба во внутренних войсках, далее - ВС РФ и специальная военная операция. Тяжелое ранение в 2024 году. Но боец не сдался: восстановился, встал на ноги и продолжает служить в бригаде", - добавил Илья Сухих.
В среду, 12 августа, глава Тольятти и врио начальника отдела Госавтоинспекции У МВД России по г. Тольятти майор полиции Дмитрий Зимов поблагодарили героя за службу и бдительность, за то, что в экстремальной ситуации он не остался равнодушным к происходящему, проявил решимость и хладнокровие, присущие настоящему воину.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???