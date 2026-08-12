"Сама веду быт": 102-летняя ветеран ВОВ получает компенсацию на оплату ЖКУ и учит молодежь стойкости

В Самарской области продолжается системная работа по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. Одной из тех, кто ежедневно чувствует внимание и заботу государства, является Валентина Николаевна Щербакова. В свои 102 года она ведет активный образ жизни, пишет стихи и передает молодежи бесценный опыт стойкости, обретенный в годы блокады.
Трагические события 1941 г. Валентина Николаевна встретила совсем юной: 19 июня она окончила школу, а уже 22 июня началась война. Девушка мечтала стать врачом и поступила в медицинский институт, но учебе помешала эвакуация вуза.
Все блокадное время она проработала электромонтажником на железной дороге, налаживая связь. В послевоенное время судьба привела ее в Куйбышев вслед за мужем-военным. Здесь Валентина Николаевна выучилась на портного, долгие годы преподавала домоводство в школе, а позже работала с молодежью как педагог-организатор. Сегодня она активно участвует в ветеранском движении, проводит уроки Мужества для школьников.
"Были организованы общества блокадного Ленинграда в городе. Мы ходили по школам. Я обошла здесь все школы. Все школы были мои. Очень часто нас приглашали на уроки Мужества и всегда на начало учебного года", - рассказала ветеран.
Валентина Николаевна живет самостоятельно, по хозяйству ей помогают дети, но основную работу по дому она ведет сама. Существенной поддержкой для нее служит 50-процентная компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта мера социальной поддержки доступна в регионе ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также жителям блокадного Ленинграда.
"Эту меру поддержки достаточно оформить один раз, а обращаться повторно в управление соцзащиты нужно только в том случае, если изменились какие-либо личные данные, - поясняет старший инспектор Управления по Красноглинскому району социальной защиты населения Самарского округа Елена Болтаевская. - Обращу внимание, что сначала льготник оплачивает квитанции в полном объеме, а затем получает возврат части средств. Льготник сам выбирает удобный ему способ получения - как на банковскую карту, так и через почтовое отделение. Размер компенсации может варьироваться. К примеру, если жители за тепло платят только в отопительный сезон, то, соответственно, летом сумма компенсации за "коммуналку" меньше, чем в холодный период. Механизм этой меры поддержки хорошо отлажен, и наши льготники уверенно и спокойно планируют свой бюджет, опираясь на поддержку от государства".
Оформить льготу можно через "Госуслуги", МФЦ или управление соцзащиты по месту жительства. Размер выплаты индивидуален и зависит от состава семьи, нормативов потребления и фактически произведенной оплаты ЖКУ. Только с начала 2026 г. этой мерой поддержки воспользовались уже более чем 200 ветеранов Великой Отечественной войны.
Всего в Самарской области для ветеранов Великой Отечественной и других льготных категорий граждан действует более 40 мер социальной поддержки, в том числе в рамках нацпроекта "Семья" реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание поддержке старшего поколения. Работа с ветеранами остается одним из ключевых приоритетов социальной политики региона.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???