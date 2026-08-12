"Сама веду быт": 102-летняя ветеран ВОВ получает компенсацию на оплату ЖКУ и учит молодежь стойкости

В Самарской области продолжается системная работа по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. Одной из тех, кто ежедневно чувствует внимание и заботу государства, является Валентина Николаевна Щербакова. В свои 102 года она ведет активный образ жизни, пишет стихи и передает молодежи бесценный опыт стойкости, обретенный в годы блокады.

Трагические события 1941 г. Валентина Николаевна встретила совсем юной: 19 июня она окончила школу, а уже 22 июня началась война. Девушка мечтала стать врачом и поступила в медицинский институт, но учебе помешала эвакуация вуза.

Все блокадное время она проработала электромонтажником на железной дороге, налаживая связь. В послевоенное время судьба привела ее в Куйбышев вслед за мужем-военным. Здесь Валентина Николаевна выучилась на портного, долгие годы преподавала домоводство в школе, а позже работала с молодежью как педагог-организатор. Сегодня она активно участвует в ветеранском движении, проводит уроки Мужества для школьников.

"Были организованы общества блокадного Ленинграда в городе. Мы ходили по школам. Я обошла здесь все школы. Все школы были мои. Очень часто нас приглашали на уроки Мужества и всегда на начало учебного года", - рассказала ветеран.

Валентина Николаевна живет самостоятельно, по хозяйству ей помогают дети, но основную работу по дому она ведет сама. Существенной поддержкой для нее служит 50-процентная компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта мера социальной поддержки доступна в регионе ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также жителям блокадного Ленинграда.

"Эту меру поддержки достаточно оформить один раз, а обращаться повторно в управление соцзащиты нужно только в том случае, если изменились какие-либо личные данные, - поясняет старший инспектор Управления по Красноглинскому району социальной защиты населения Самарского округа Елена Болтаевская. - Обращу внимание, что сначала льготник оплачивает квитанции в полном объеме, а затем получает возврат части средств. Льготник сам выбирает удобный ему способ получения - как на банковскую карту, так и через почтовое отделение. Размер компенсации может варьироваться. К примеру, если жители за тепло платят только в отопительный сезон, то, соответственно, летом сумма компенсации за "коммуналку" меньше, чем в холодный период. Механизм этой меры поддержки хорошо отлажен, и наши льготники уверенно и спокойно планируют свой бюджет, опираясь на поддержку от государства".

Оформить льготу можно через "Госуслуги", МФЦ или управление соцзащиты по месту жительства. Размер выплаты индивидуален и зависит от состава семьи, нормативов потребления и фактически произведенной оплаты ЖКУ. Только с начала 2026 г. этой мерой поддержки воспользовались уже более чем 200 ветеранов Великой Отечественной войны.

Всего в Самарской области для ветеранов Великой Отечественной и других льготных категорий граждан действует более 40 мер социальной поддержки, в том числе в рамках нацпроекта "Семья" реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание поддержке старшего поколения. Работа с ветеранами остается одним из ключевых приоритетов социальной политики региона.