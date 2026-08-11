Семь троллейбусных маршрутов Самары переведены на скорректированные схемы

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В Самаре внесены изменения в работу троллейбусных маршрутов №№ 4, 6, 12, 15, 16, 17 и 20, сообщает мэрия города. Это связано с необходимостью восстановления проезжей части в районе дома №14 по ул. Агибалова, а также обследования локации во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями.