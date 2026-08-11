16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Три проекта из Самарской области признаны победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Лекторы Общества "Знание" проводят лекции об избирательных системах в Самарской области Лучшим студентам аэрокосмической отрасли присудили премию имени Д. И. Козлова в Самарской области Самарская область готовится к отопительному сезону Семь троллейбусных маршрутов Самары переведены на скорректированные схемы

Общество

Семь троллейбусных маршрутов Самары переведены на скорректированные схемы

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 97
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре внесены изменения в работу троллейбусных маршрутов №№ 4, 6, 12, 15, 16, 17 и 20, сообщает мэрия города. Это связано с необходимостью восстановления проезжей части в районе дома №14 по ул. Агибалова, а также обследования локации во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями.

До окончания всех работ троллейбусы указанных маршрутов курсируют следующим образом:

троллейбусы №№ 4, 15 в направлении железнодорожного вокзала едут через ул. Мичурина - ул. Чкалова - ул. Буянова - ул. Маяковского - ул. Коммунистическую - ул. Чкалова - ул. Мичурина - далее по своим маршрутам;

троллейбусы №№ 12, 17, 20 в направлении железнодорожного вокзала - через ул. Коммунистическую - ул. Ульяновскую - ул. Буянова - ул. Маяковского - ул. Коммунистическую - далее по обычным маршрутам;

троллейбусы №№ 6, 16 в направлении движения от Губернского рынка следуют через ул. Ульяновскую - ул. Самарскую - ул. Некрасовскую - далее по своим маршрутам; от Куйбышевского района в сторону Губернского рынка едут без изменений, до ул. Ульяновской.

Гид потребителя

Последние комментарии

Kevin Yi 06 августа 2026 14:58 Весеннее пробуждение сада: советы агронома, как подготовить участок к новому сезону

Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.

Юлия 02 июля 2026 06:08 Стало известно, почему в Самаре так много сухих деревьев

Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"

Анатолий Илларионов 14 мая 2026 04:40 По Московскому шоссе хотят пустить трамваи

Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Фото на сайте

"Начинали с двух коз": лучший сыровар региона рассказала о своем профессиональном пути

"Начинали с двух коз": лучший сыровар региона рассказала о своем профессиональном пути

В Самаре прошел конкурс профмастерства среди водителей автобусов

В Самаре прошел конкурс профмастерства среди водителей автобусов

Интенсив для молодых айтишников: фоторепортаж с открытия VSFI 2026

Интенсив для молодых айтишников: фоторепортаж с открытия VSFI 2026

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6