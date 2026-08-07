Вместе на страже порядка: вклад добровольных народных дружин в безопасность Самарской области

В Самарской области добровольные народные дружины (ДНД) на протяжении многих лет выступают значимым элементом региональной системы общественной безопасности, активно содействуя органам внутренних дел в защите прав и интересов граждан.
Совместная работа полиции и дружинников стала проверенным механизмом поддержания порядка и профилактики правонарушений на территории региона. Дружинники плечом к плечу с сотрудниками полиции несут дежурство на маршрутах патрулирования и стационарных постах вне зависимости от погодных условий.
Особое внимание в ходе совместных рейдов уделяется местам массового скопления людей: набережным, площадям, паркам и другим общественным пространствам, где важно обеспечить покой и безопасность жителей и гостей Самарской области.
В рамках взаимодействия с органами внутренних дел представители ДНД выполняют широкий спектр задач. Они не только участвуют в предотвращении правонарушений и обеспечивают охрану общественного порядка, но и проводят профилактические беседы с гражданами.
Данные меры помогают повысить правовую грамотность населения, разъяснить базовые нормы поведения в общественных местах и донести важность ответственного отношения к собственной безопасности и безопасности окружающих.
Особую роль добровольные народные дружины играют в поддержке различных подразделений полиции. Представители ДНД оказывают содействие участковым уполномоченным полиции, инспекторам по делам несовершеннолетних и сотрудникам Госавтоинспекции.
В частности, помощь дружинников востребована при проведении рейдовых мероприятий, контроле за соблюдением правил дорожного движения, а также в работе с подростками и семьями, требующими повышенного внимания.
Эффективность совместной работы наглядно подтверждают цифры: с начала текущего года с участием дружинников выявлено на 52% больше административных правонарушений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме того, проведено более 5000 профилактических бесед, проверено по месту жительства более 2000 лиц, состоящих на профилактическом учёте.
Значимым направлением работы остается обеспечение безопасности в период массовых мероприятий. Дружинники (в том числе казаки) участвовали в охране общественного порядка на более чем 6000 массовых мероприятиях на обслуживаемой территории.
Отдельное внимание уделяется профилактике наркомании: представители ДНД приняли участие более чем в 100 мероприятиях, направленных на предупреждение наркозависимости среди детей и молодежи, а также на повышение уровня осведомленности о последствиях употребления и незаконного оборота наркотических средств.
Участие в ДНД - это проявление активной гражданской позиции и реального вклада в общее дело защиты безопасности жителей региона. Благодаря неравнодушию и ответственности дружинников удается не только оперативно реагировать на возможные угрозы, но и формировать в обществе атмосферу взаимного уважения и законопослушности.
Стать дружинником может любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации, успешно прошедший проверку и не имеющий ограничений по состоянию здоровья или в соответствии с требованиями закона. Для вступления в ДНД необходимо обратиться в штаб народной дружины или в местную администрацию и подать предусмотренный стандартный пакет документов.
Сотрудничество полиции и добровольных народных дружин остается одним из ключевых направлений работы по укреплению общественного порядка в Самарской области. Органы внутренних дел высоко ценят вклад дружинников и намерены и далее развивать это партнерство, расширяя форматы совместной деятельности и совершенствуя механизмы взаимодействия.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???