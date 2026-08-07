Вместе на страже порядка: вклад добровольных народных дружин в безопасность Самарской области

В Самарской области добровольные народные дружины (ДНД) на протяжении многих лет выступают значимым элементом региональной системы общественной безопасности, активно содействуя органам внутренних дел в защите прав и интересов граждан.

Совместная работа полиции и дружинников стала проверенным механизмом поддержания порядка и профилактики правонарушений на территории региона. Дружинники плечом к плечу с сотрудниками полиции несут дежурство на маршрутах патрулирования и стационарных постах вне зависимости от погодных условий.

Особое внимание в ходе совместных рейдов уделяется местам массового скопления людей: набережным, площадям, паркам и другим общественным пространствам, где важно обеспечить покой и безопасность жителей и гостей Самарской области.

В рамках взаимодействия с органами внутренних дел представители ДНД выполняют широкий спектр задач. Они не только участвуют в предотвращении правонарушений и обеспечивают охрану общественного порядка, но и проводят профилактические беседы с гражданами.

Данные меры помогают повысить правовую грамотность населения, разъяснить базовые нормы поведения в общественных местах и донести важность ответственного отношения к собственной безопасности и безопасности окружающих.

Особую роль добровольные народные дружины играют в поддержке различных подразделений полиции. Представители ДНД оказывают содействие участковым уполномоченным полиции, инспекторам по делам несовершеннолетних и сотрудникам Госавтоинспекции.

В частности, помощь дружинников востребована при проведении рейдовых мероприятий, контроле за соблюдением правил дорожного движения, а также в работе с подростками и семьями, требующими повышенного внимания.

Эффективность совместной работы наглядно подтверждают цифры: с начала текущего года с участием дружинников выявлено на 52% больше административных правонарушений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, проведено более 5000 профилактических бесед, проверено по месту жительства более 2000 лиц, состоящих на профилактическом учёте.

Значимым направлением работы остается обеспечение безопасности в период массовых мероприятий. Дружинники (в том числе казаки) участвовали в охране общественного порядка на более чем 6000 массовых мероприятиях на обслуживаемой территории.

Отдельное внимание уделяется профилактике наркомании: представители ДНД приняли участие более чем в 100 мероприятиях, направленных на предупреждение наркозависимости среди детей и молодежи, а также на повышение уровня осведомленности о последствиях употребления и незаконного оборота наркотических средств.

Участие в ДНД - это проявление активной гражданской позиции и реального вклада в общее дело защиты безопасности жителей региона. Благодаря неравнодушию и ответственности дружинников удается не только оперативно реагировать на возможные угрозы, но и формировать в обществе атмосферу взаимного уважения и законопослушности.

Стать дружинником может любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации, успешно прошедший проверку и не имеющий ограничений по состоянию здоровья или в соответствии с требованиями закона. Для вступления в ДНД необходимо обратиться в штаб народной дружины или в местную администрацию и подать предусмотренный стандартный пакет документов.

Сотрудничество полиции и добровольных народных дружин остается одним из ключевых направлений работы по укреплению общественного порядка в Самарской области. Органы внутренних дел высоко ценят вклад дружинников и намерены и далее развивать это партнерство, расширяя форматы совместной деятельности и совершенствуя механизмы взаимодействия.