Жара и грозы: синоптики рассказали о погоде в Самаре на выходные

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В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ждать жителям Самарской области в ближайшие дни, с 7 по 10 августа. По данным синоптиков, воздух прогреется до 35 градусов, однако днем возможны кратковременные дожди с грозами.