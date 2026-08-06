В Самарской области сократилось число пляжей, не пригодных для купания

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области, за неделю в регионе уменьшилось число пляжей, не рекомендованных для купания.

На 4 августа было исследовано: 415 проб воды на микробиологические показатели; 686 проб на возбудители инфекционных заболеваний; 82 пробы на паразитологические показатели; 130 проб на санитарно-химические показатели. Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено.

С 28 июля по 4 августа в Роспотребнадзоре выявили несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям на пляжах:

пляж озера Сакулино — 1, Новокуйбышевск;

пляж озера Сакулино– 2, Новокуйбышевск;

пляж в районе Барбошиной поляны, Самара;

пляж озера Ладное, Кинель.

По санитарно-химическим и паразитологическим показателям отобранные пробы воды соответствовали нормативам.

Напомним, неделей ранее пляжей, в которых рекомендовали не купаться, было семь — три в Новокуйбышевске и четыре в Самаре.

Со списком мест, разрешенных для водных процедур, можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора.