В Самарской области сократилось число пляжей, не пригодных для купания

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области, за неделю в регионе уменьшилось число пляжей, не рекомендованных для купания.
На 4 августа было исследовано: 415 проб воды на микробиологические показатели; 686 проб на возбудители инфекционных заболеваний; 82 пробы на паразитологические показатели; 130 проб на санитарно-химические показатели. Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено.
С 28 июля по 4 августа в Роспотребнадзоре выявили несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям на пляжах:
- пляж озера Сакулино — 1, Новокуйбышевск;
- пляж озера Сакулино– 2, Новокуйбышевск;
- пляж в районе Барбошиной поляны, Самара;
- пляж озера Ладное, Кинель.
По санитарно-химическим и паразитологическим показателям отобранные пробы воды соответствовали нормативам.
Напомним, неделей ранее пляжей, в которых рекомендовали не купаться, было семь — три в Новокуйбышевске и четыре в Самаре.
Со списком мест, разрешенных для водных процедур, можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!