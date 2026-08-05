В этом году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Самарской области установят 37 светофоров

Ежегодно 5 августа отмечается международный день светофора. Светофоры — важный элемент, который способствует повышению безопасности, улучшает качество дорожного движения и помогает снижать аварийность. В 2026 году в Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" на участках ремонта и капитального ремонта региональной дорожной сети планируется установить 37 современных светофоров типа Т.7.
Светофоры типа Т.7 с желтым мигающим сигналом привлекают внимание водителей и предупреждают о приближении к пешеходным переходам. Они работают от солнечных панелей, что делает их энергоэффективными и удобными для установки даже на удаленных участках. Транспортные трехцветные светофоры устанавливаются на перекрестках для регулирования движения и повышения безопасности на сложных участках.
На Обводном шоссе в Тольятти (городской округ Тольятти) в рамках капитального ремонта установят 3 транспортных светофора и 10 светофоров типа Т.7. Работы ведутся на участке общей протяженностью 12,15 км, сейчас подрядчик укладывает верхний слой асфальтобетона и ремонтирует мост через оросительный канал.
На трассе "Сергиевск — Челно-Вершины" — Кошки (Сергиевский и Кошкинский районы) протяженностью 51,7 км появятся 12 светофоров Т.7. В настоящее время на объекте ведется укладка верхнего слоя асфальта и ремонт шести мостовых сооружений. Завершение ремонта запланировано на 2027 год.
Еще по 4 светофора Т.7 установят на каждом из трех объектов капитального ремонта. На всех объектах работы находятся в активной стадии, завершение запланировано в текущем году:
- в Волжском районе на дороге "Самара — Оренбург" — Лопатино (3,8 км);
- в Приволжском районе на трассе "Приволжье — Обшаровка" — Бестужевка (19,4 км);
- в Борском районе на дороге "Отрадный — Богатое" — Борское (2,8 км).
Для снижения риска ДТП на дорогах регионального значения предусмотрены дополнительные меры безопасности. Помимо установки светофоров, запланированы работы по строительству тротуаров, организации уличного освещения, установке барьерных и пешеходных ограждений, созданию искусственных дорожных неровностей, установке дорожных знаков, нанесению горизонтальной разметки и другим мероприятиям. Это поможет предотвратить появление новых очагов аварийности и сделать передвижение по дорогам максимально безопасным.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!