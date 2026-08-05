В этом году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Самарской области установят 37 светофоров

Ежегодно 5 августа отмечается международный день светофора. Светофоры — важный элемент, который способствует повышению безопасности, улучшает качество дорожного движения и помогает снижать аварийность. В 2026 году в Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" на участках ремонта и капитального ремонта региональной дорожной сети планируется установить 37 современных светофоров типа Т.7.

Светофоры типа Т.7 с желтым мигающим сигналом привлекают внимание водителей и предупреждают о приближении к пешеходным переходам. Они работают от солнечных панелей, что делает их энергоэффективными и удобными для установки даже на удаленных участках. Транспортные трехцветные светофоры устанавливаются на перекрестках для регулирования движения и повышения безопасности на сложных участках.

На Обводном шоссе в Тольятти (городской округ Тольятти) в рамках капитального ремонта установят 3 транспортных светофора и 10 светофоров типа Т.7. Работы ведутся на участке общей протяженностью 12,15 км, сейчас подрядчик укладывает верхний слой асфальтобетона и ремонтирует мост через оросительный канал.

На трассе "Сергиевск — Челно-Вершины" — Кошки (Сергиевский и Кошкинский районы) протяженностью 51,7 км появятся 12 светофоров Т.7. В настоящее время на объекте ведется укладка верхнего слоя асфальта и ремонт шести мостовых сооружений. Завершение ремонта запланировано на 2027 год.

Еще по 4 светофора Т.7 установят на каждом из трех объектов капитального ремонта. На всех объектах работы находятся в активной стадии, завершение запланировано в текущем году:

в Волжском районе на дороге "Самара — Оренбург" — Лопатино (3,8 км);

в Приволжском районе на трассе "Приволжье — Обшаровка" — Бестужевка (19,4 км);

в Борском районе на дороге "Отрадный — Богатое" — Борское (2,8 км).

Для снижения риска ДТП на дорогах регионального значения предусмотрены дополнительные меры безопасности. Помимо установки светофоров, запланированы работы по строительству тротуаров, организации уличного освещения, установке барьерных и пешеходных ограждений, созданию искусственных дорожных неровностей, установке дорожных знаков, нанесению горизонтальной разметки и другим мероприятиям. Это поможет предотвратить появление новых очагов аварийности и сделать передвижение по дорогам максимально безопасным.