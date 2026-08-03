Прокуратура закрыла базу отдыха с йогами

Суд удовлетворил иск прокуратуры Исаклинского района о прекращении незаконной деятельности базы отдыха в деревне Красный берег.
Как сообщает прокуратура Самарской области, при проверке было установлено, что в деревне расположен комплекс зданий, используемых для временного проживания и размещения людей, объединенных интересом изучения йоги. На момент проверки в нем находилось 30 граждан, в том числе 18 несовершеннолетних, пять из которых без сопровождения законных представителей.
"По результатам надзорных мероприятий установлено, что данные постройки и территория обладают признаками базы отдыха. При этом порядок классификации такого средства размещения, требования к организации управления объектом и его содержания не выполнялись," - отмечают в прокуратуре.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в суд было направлено исковое заявление к собственнику недвижимости о признании его деятельности незаконной и обязании ее прекратить.
По ходатайству прокуратуры судом были приняты меры обеспечения иска, в результате которых проживавшие у ответчика лица покинули спорный объект. Рассмотрев исковое заявление, суд постановил удовлетворить требования прокурора.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
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Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!