Прокуратура закрыла базу отдыха с йогами

Суд удовлетворил иск прокуратуры Исаклинского района о прекращении незаконной деятельности базы отдыха в деревне Красный берег.

Как сообщает прокуратура Самарской области, при проверке было установлено, что в деревне расположен комплекс зданий, используемых для временного проживания и размещения людей, объединенных интересом изучения йоги. На момент проверки в нем находилось 30 граждан, в том числе 18 несовершеннолетних, пять из которых без сопровождения законных представителей.

"По результатам надзорных мероприятий установлено, что данные постройки и территория обладают признаками базы отдыха. При этом порядок классификации такого средства размещения, требования к организации управления объектом и его содержания не выполнялись," - отмечают в прокуратуре.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в суд было направлено исковое заявление к собственнику недвижимости о признании его деятельности незаконной и обязании ее прекратить.

По ходатайству прокуратуры судом были приняты меры обеспечения иска, в результате которых проживавшие у ответчика лица покинули спорный объект. Рассмотрев исковое заявление, суд постановил удовлетворить требования прокурора.