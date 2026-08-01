Семь самарских пляжей признали непригодными для купания

В управлении Роспотребнадзора по Самарской области актуализировали список мест, на которых не рекомендуется купаться. Под запрет попали семь пляжей региона, три из них - в Новокуйбышевске.
На 28 июля было исследовано: 389 проб воды на микробиологические показатели, 630 проб — на возбудители инфекционных заболеваний, 74 пробы — на паразитологические показатели, 130 проб — на санитарно-химические показатели.
С 21 по 31 июля специалисты Роспотребнадзора выявили несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям на пляжах:
- пляж озера Орлово г. Новокуйбышевска;
- пляж озера Сакулино– 1 г. Новокуйбышевска;
- пляж озера Сакулино– 2 г. Новокуйбышевска;
- пляж Красноглинского района;
- пляж в районе Барбошиной поляны;
- пляж в районе Фестивальной поляны;
- пляж СФГУП "Санаторий Можайский".
По санитарно-химическим и паразитологическим показателям отобранные пробы воды соответствовали нормативам, однако купаться на перечисленных пляжах все же не рекомендовано.
"Пробы воды реки Большой Кинель, повторно отобранные на пляже Отрадного по показателю"норовирусы", соответствуют гигиеническим нормативам", — подчеркнули в управлении.\
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на указанном пляже было превышение нормативов по показателю "норовирусы".
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!