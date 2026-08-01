Семь самарских пляжей признали непригодными для купания

В управлении Роспотребнадзора по Самарской области актуализировали список мест, на которых не рекомендуется купаться. Под запрет попали семь пляжей региона, три из них - в Новокуйбышевске.

На 28 июля было исследовано: 389 проб воды на микробиологические показатели, 630 проб — на возбудители инфекционных заболеваний, 74 пробы — на паразитологические показатели, 130 проб — на санитарно-химические показатели.

С 21 по 31 июля специалисты Роспотребнадзора выявили несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям на пляжах:

пляж озера Орлово г. Новокуйбышевска;

пляж озера Сакулино– 1 г. Новокуйбышевска;

пляж озера Сакулино– 2 г. Новокуйбышевска;

пляж Красноглинского района;

пляж в районе Барбошиной поляны;

пляж в районе Фестивальной поляны;

пляж СФГУП "Санаторий Можайский".

По санитарно-химическим и паразитологическим показателям отобранные пробы воды соответствовали нормативам, однако купаться на перечисленных пляжах все же не рекомендовано.

"Пробы воды реки Большой Кинель, повторно отобранные на пляже Отрадного по показателю"норовирусы", соответствуют гигиеническим нормативам", — подчеркнули в управлении.\

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на указанном пляже было превышение нормативов по показателю "норовирусы".