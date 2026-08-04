Улица Молодогвардейская в Самаре может стать пешеходной

В Самаре ул. Молодогвардейская на участке от ул. Ленинградской до площади Славы может стать пешеходной. Такую идею озвучила министр градостроительной политики Самарской области Екатерина Семенова.
Руководитель регионального минграда опубликовала пост в "Телеграм", где поделилась впечатлениями от 10-километровой пешей прогулки по историческому центру Самары.
"В очередной раз убедилась — улица Молодогвардейская настоящее сокровище! Там каждый дом — эпоха. Моя идея: превратить этот участок в пешеходную артерию от Ленинградской до площади Славы. Там уже сложилась классная атмосфера, арт-объекты прижились, а для кафе и магазинов там — золотое дно. В конце августа соберем всех: бизнес, городские службы, архитекторов. Садимся за стол и расписываем план на 2027–2029. Без бюрократии — только конкретика по срокам и бюджету", — заключила она.
Екатерина Семенова подчеркнула, что в любой работе важна комплексность.
"Сентябрьский дедлайн по площади Революции (здесь идет благоустройство. - Прим. Волга Ньюс), судя по всему, реальный. Клумбы и павильоны уже в работе. Но мне важно другое — комплексность. Нельзя сделать низ и забыть про верх. Фасады, вывески, висячие провода. Проработали этот вопрос с коллегами, у нас есть готовые стандарты, будем внедрять", — отметила министр.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!