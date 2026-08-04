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Общество

Улица Молодогвардейская в Самаре может стать пешеходной

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре ул. Молодогвардейская на участке от ул. Ленинградской до площади Славы может стать пешеходной. Такую идею озвучила министр градостроительной политики Самарской области Екатерина Семенова.

Фото: Александра Ламзина

Руководитель регионального минграда опубликовала пост в "Телеграм", где поделилась впечатлениями от 10-километровой пешей прогулки по историческому центру Самары.

"В очередной раз убедилась — улица Молодогвардейская настоящее сокровище! Там каждый дом — эпоха. Моя идея: превратить этот участок в пешеходную артерию от Ленинградской до площади Славы. Там уже сложилась классная атмосфера, арт-объекты прижились, а для кафе и магазинов там — золотое дно. В конце августа соберем всех: бизнес, городские службы, архитекторов. Садимся за стол и расписываем план на 2027–2029. Без бюрократии — только конкретика по срокам и бюджету", — заключила она.

Екатерина Семенова подчеркнула, что в любой работе важна комплексность.

"Сентябрьский дедлайн по площади Революции (здесь идет благоустройство. - Прим. Волга Ньюс), судя по всему, реальный. Клумбы и павильоны уже в работе. Но мне важно другое — комплексность. Нельзя сделать низ и забыть про верх. Фасады, вывески, висячие провода. Проработали этот вопрос с коллегами, у нас есть готовые стандарты, будем внедрять", — отметила министр.

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