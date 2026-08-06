Своя игра: будущий цифровой художник Артем Сорокин сделал первый шаг в индустрии

Как и многие дети поколения нулевых, студент Тольяттинского государственного университета Артем Сорокин познакомился с компьютером, будучи еще совсем маленьким. Сначала техника использовалась просто для игр, потом - для учебы (презентации, доклады). Интерес, ставший основой для будущего профессионального образования, появился в старшей школе, когда в 8-м классе в рамках профориентации ему предложили на выбор несколько направлений. Артем выбрал курс, связанный с 3D.

"Я работал в инженерной программе КОМПАС, которая позволяла создавать различные детали - шестерни и проч. Мне это понравилось, и я попробовал этим заниматься. Но потом забросил до 10-го класса. А когда вспомнил этот свой интерес, уже решил узнать все подробнее", - рассказывает Артем. - Открыл для себя новую программу Blender, в которой работаю и сейчас. Начал понемногу моделировать".

При поступлении в вуз Артему снова нужно было сделать выбор: определить несколько направлений для учебы и расставить приоритеты.

"На ЕГЭ сдавал русский язык, профильную математику и информатику. И думал поступать на программиста. 3D было больше увлечением, просто нравилось. Выбирая возможные направления, в перечне увидел программирование, информационную безопасность и другие популярные специализации. А еще попалось "Медиа-арт и анимация". Расспросил, что это, подумал, что направление мне знакомо. Правда, на него было только 10 бюджетных мест. И хотя баллы ЕГЭ у меня были неплохие, думал, что мои шансы невелики. Но все же наудачу поставил это направление на первое место по приоритету, - вспоминает Артем. - Когда пришел приказ о зачислении, и я увидел себя в списке студентов, и даже не на последнем месте в списке, - был очень рад. Все сложилось более чем удачно. Как я выяснил уже в процессе учебы, чисто программирование мне не очень нравится, это не мое. А вот медиа-арт и анимация - более творческие направления и мне по душе".

Сейчас Артему 20 лет, и он перешел на 4-й курс Института креативных индустрий, строительства и архитектуры ТГУ. За время учебы он освоил не только основы программирования, но и получил знания по многим творческим специальностям.

"Сначала у нас была, например, основа рисунка, когда мы на мольбертах учились рисовать постановки из фигур. А сейчас уже есть курс по фотографии, кинематографии, цифровому рисунку, 2D-анимации и 3D-моделированию, - рассказывает Артем. - Нас можно назвать цифровыми художниками. А будущая деятельность может быть связана с мультфильмами, анимацией, компьютерной графикой в кино.

На вопрос о том, что ему больше всего нравится в учебе, Артем Сорокин твердо отвечает: "Выполнять творческие задания. У меня есть некоторый максимализм: могу взять какую-то трудную задачу, а потом хвататься за голову, чтобы ее решить. Но в целом все удается. В вузе нам дали хорошую базу: основы композиции, сочетания цветов, правило третей, основы фотографии, света, анимации. Поэтому не только развиваюсь в 3D, но и стараюсь пробовать что-то новое".

Так, на 3-м курсе вместе с одногруппниками Артем разработал настольную игру "Хроники темных земель".

"Идея создания настольной игры принадлежит директору нашего Института Алексею Владимировичу Зуеву. Он довольно известный в Тольятти человек, художник-график, под его руководством восстанавливалась мозаика стелы-панно "Радость труда". Он делает все возможное для развити нашего института. В том числе регулярно организует для студентов игротеки, где можно провести свободное врем вместе и поиграть в настольные игры. Алексей Владимирович сам их очень любит. Вместе с еще одним преподавателем Павлом Зверевым даже создали свою игру "Универсум" (игра была создана в 2021 году в качестве сувенира ко Дню российского студенчества). "Универсум" знакомит с обучением в ТГУ в параллельной игровой вселенной. Игроки проходят несколько этапов (1-4 курс, магистратура) и стандартные студенческие испытания - сессия, защита диплома, получение стипендии. В финале победитель должен добраться до ракеты, чтобы отправиться в будущее. - Прим. ред.). Мы играли в эту игру, и она нам понравилась. Тогда Алексей Владимирович поставил нам задачу - попробуйте создать игру сами", - рассказывает Артем.

Их общая группа из восьми человек разделилась на две команды, каждая из которых приступила к созданию своей игры. В первом семестре перед ребятами стояла задача разработать концепцию, а уже во втором - довести все до ума, создать работающий прототип и напечатать игру, чтобы ее можно было протестировать.

Не все получилось с первого раза. По словам Артема, первоначальный концепт пришлось полностью переработать, потому что было слишком много недочетов.

"За основу взята игра DND (Dungeons & Dragons (Подземелья и драконы) - культовая настольная ролевая игра в жанре фэнтези. - Прим. ред.), в рамках которой игроки кидают кубики и проходят приключения, которые им создал Мастер игры. Оттуда я брал возможность свободы действий (перемещения по игровому полю). Также использовал алгоритм игры Hearthstone (карточная игра по мотивам вселенной Warcraft. - Прим. ред.). Мы с командой посидели, подумали, что и как, и началась работа", - делится информацией Артем. - Я занимался непосредственно механикой игры и правилами, старался как можно более детально все проработать. Моя сокурсница Анастасия вместе еще с двумя одногруппницами разрабатывали весь визуал, рисовали карточки и др. Мы совместили "бродилку" и карточную игру, и у нас получилась хорошая настолка".

"Хроники темных земель" - чисто развлекательна игра для компании из четырех человек, которые выступают в роли определенных героев, чья цель - победить монстров и набрать 30 очков доблести.

"Буквально пару недель назад в рамках очередной игротеки мы сначала поиграли в знакомые игры, а затем стали тестировать свою. Пробная партия в целом прошла довольно хорошо. Всем понравились замысел, карточки. Сам процесс игры тоже был веселым. Но вылезло много ошибок, которые надо исправлять. Мы получили обратную связь - что можно поменять и усовершенствовать - как от игроков, так и от зрителей. Все пожелания записаны, и теперь нам предстоит доработка. Конечно, на 4-м курсе, когда предстоит дипломная работа, пожалуй, будет не до игры. Но мы постараемся", - говорит Артем.

Пока игра доступна студентам Института креативных индустрий строительства и архитектуры ТГУ и тем, кто приходит на игротеки. О ее дальнейших перспективах Артем Сорокин рассуждать не торопится.

"Если надеть самые розовые очки, то, конечно, хочется все качественно доработать, пустить игру в продажу и получать пассивный доход (смеется. - Прим. ред.). Но цель минимум - просто довести все до ума, чтобы было интересно играть самим", - констатирует наш собеседник.

Что касается собственного будущего, то Артем связывает его с 3D.

"Хочу развиваться в игровой индустрии. Это классно, интересно, мне нравятся компьютерные игры, книги фэнтези. Это все вдохновляет, дает насмотренность. Хотел бы стать художником по окружению, который создает детальное пространство. Дома для себя, или в качестве работ для вуза я уже делал небольшие диорамы. Например, остров с маяком и кораблем посреди океана, или парк в японском стиле. Пока все это было из довольно простых фигур, без особой детализации. Но для диплома хочу создать полномасштабную игровую локацию. В идеале - чтобы ее можно было интегрировать в игру, чтобы было хорошо поставлено освещение, проработаны детали, с хорошими текстурами. Возможно, поработаю со скульптингом. Это сложная работа, и опять включается мой максимализм. Делать это мне хотя и очень страшно, но интересно. Такой проект пойдет в мое портфолио и зачтется в будущем", - отмечает Артем.

После вуза он хотел бы найти работу в хорошей студии или стать фрилансером и создавать 3D-модели для игр. Но не исключает для себя и преподавательской карьеры по специальности 3D, если все же решится пойти в магистратуру и получить необходимое образование.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Дестилетия науки и технологий.