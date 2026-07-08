Кирилл Ревнивцев, организатор VSFI: «Сегодняшние участники турнира - это молодежь с большим количеством скиллов»

VSFI – интенсив для студентов по системному администрированию и DevOps проходят в Самаре уже 14 лет. За это время их участниками стали тысячи талантливых ребят со всей страны. И для многих турнир стал карьерным трамплином. Кирилл Ревнивцев – один из них. В небольшом интервью он рассказал, c какой командой начинал выступать на VSFI, когда впервые выиграл турнир и почему организаторы интенсива иногда не жалуют искусственный интеллект.

— Кирилл, вы прошли интересный путь: от участника VSFI до преподавателя на этих же соревнованиях. Расскажите, пожалуйста, как это было?

— Я закончил первый курс университета и приехал на молодежный фестиваль "ИВолга", который традиционно проводится в Самарской области. На фестиваль я приехал по направлению, не связанному с VSFI. И вот однажды, прогуливаясь по территории, я увидел шатер VSFI, который в 2016-м году проводился как раз на площадке "ИВолги". На баннере было написано что-то, связанное с информационной безопасностью. А это как раз и была моя специальность в университете. Правда, окончив первый курс, я пока мало что о ней знал, только имел представление. Поэтому как минимум меня заинтересовало, что же там, внутри шатра, происходит.

Зашел, познакомился с организаторами — Алексеем Волковым и Павлом Шиверовым.

Мы с ними поговорили, обменялись контактами. Они сказали: "У нас всё свободно, можешь приходить, слушать лекции. В конце будут соревнования". И это мне показалось намного интереснее, чем другие активности на "ИВолге". Поэтому я стал частым гостем в этом шатре. Но продолжал жить в своем отдельном лагере.

В итоге я поучаствовал в соревнованиях в составе команды из Ижевска. Ребята, можно сказать, меня приютили: я из Пензы, да и был один, команду собрать не мог. И вместе с ними мы заняли сразу второе место! Для меня это был вау-эффект. Когда турнир закончился, мне очень хотелось вернуться обратно. Здесь я получил просто колоссальное количество эмоций для своего тогдашнего возраста: и лекции были крутые, и сами соревнования, и формат общения! Дома постоянно думал: "Быстрее бы следующее лето, чтобы поехать на VSFI!".

В 2017-м и в 2018-м годах я уже ездил конкретно на VSFI с этой же командой из Ижевска.

В 2017-м году мы заняли третье место, в 2018-м первое. И ребята из моей команды с уважением отдали мне главный приз — шаманский бубен, я увез его в Пензу.

После я пропустил два года из-за того, что заканчивал университет, были военные сборы.

Потом, когда уже стал специалистом, начал работать, сердечко-то все равно екало, каждое лето вспоминаешь VSFI. И я начал приезжать уже в роли лектора.

— Сразу на всю смену?

— Сначала приехал на три дня, провел лекцию для студентов, поделился своим опытом, помог с соревнованиями. Потом приехал уже на полную смену, начал интегрироваться с командой организаторов, помогать им во всем. И таким образом постепенно-постепенно стал одним из организаторов. И вот уже который год я здесь каждое лето.

— Какие лекции вы в этом году читаете?

— Базу — основные, так сказать, академические знания, которые нужны каждому инженеру, системному администратору, специалисту по информационной безопасности.

— Как, на ваш взгляд, изменились студенты-участники соревнований?

— Разница между ними и нами, безусловно, есть. Сегодняшние ребята — это молодежь с большим количеством скиллов, у них больше опыта, навыков. Если бы я сравнил нас тогдашних и их, то они нас превосходили бы в некоторых моментах. Но, мне кажется, это связано с тенденцией развития ИТ в целом. Эта сфера постоянно находится в движении, постоянно появляется что-то новое, и тебе это новое нужно изучать.

Ребята молодцы, что не сидят на месте. ИТ — сегодня уже такое распространенное направление, что порог входа в него практически начинается с детства. Школьников сегодня уже обучают программированию и так далее. Во многом поэтому сейчас уровень подготовки студентов даже первых курсов намного выше, чем был тогда.

— А как трансформировались сами соревнования?

— Если говорить об изменениях, связанных с развитием ИТ-сферы в целом, то приведу такой пример. Сейчас везде присутствует искусственный интеллект. Не секрет, что студенты активно им пользуются, кто во благо, кто во вред.

Мы стараемся под эти реалии подстраиваться и менять формат мероприятия. Где-то, скажем так, делать много задач, где-то формировать большие и объемные задания, чтобы участники не могли отдать это нейросети и сказать: "Сделай". Нет, тут мы, иногда играем против нейросети, чтобы ребята тоже сами могли немного подумать, какую-то инженерную мысль развить и какое-либо решение придумать.

А в целом у нас каждый год происходит что-то новое, потому что команда организаторов подобралась очень творческая. Сегодня вот мы на новой площадке (VSFI раньше проводился на территории базы отдыха "Озерки" Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики, который является давним партнером турнира. Из-за соображений безопасности в 2026 году было решено сменить площадку — Прим. ред.). В прошлые годы мы придумывали соревнования внутри соревнований, меняли подачу самих заданий. Например, однажды они были оформлены на бумаге, в другой раз — задания участникам отправляли в виде голосовых сообщений, им приходилось их слушать. Потому что так бывает в реальной жизни: руководитель может прислать задание голосовым сообщением. Вот так свой житейский опыт ребятам передаем.

— VSFI для вас стал своего рода карьерным лифтом.

— Да, благодаря этому турниру я узнал о компании, в которой сегодня работаю. С моим текущим руководителем мы познакомились именно здесь. И он пригласил меня в команду. Сейчас уже в нашей компании работают пять человек из числа участников VSFI.

Поэтому турнир — это прекрасная площадка как для компаний, которые могут подобрать здесь молодых, талантливых, перспективных сотрудников, так и для самих ребят, которые получают возможность показать свой максимум и заинтересовать собой потенциальных работодателей. И я думаю, что эта история будет только продолжаться.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.