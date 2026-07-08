ВТБ поддержал новую экранизацию романа "Война и мир" режиссёра Сергея Урсуляка

Режиссёр Сергей Урсуляк начал работу над многосерийным фильмом по роману Льва Толстого "Война и мир". Это первая отечественная многосерийная экранизация после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука за последние 60 лет. Роли в проекте исполняют Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Алексей Серебряков, Михаил Пореченков, Светлана Крючкова и другие. Генеральный спонсор экранизации — банк ВТБ.
"Война и мир" — одно из главных, краеугольных произведений русской литературы. У меня, как всегда, много молодых артистов, которые будут работать вместе с известными профессионалами. У нас заняты Алексей Серебряков, Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Лика Нифонтова, Александр Балуев, Михаил Пореченков", — прокомментировал режиссёр Сергей Урсуляк.
Для ВТБ участие в проекте стало продолжением долгосрочной программы по поддержке и сохранению культурного наследия. Банк уже более 20 лет помогает развивать значимые проекты, в том числе помогая актуализировать русскую классическую литературу.
Главные роли в проекте исполнят:
- Никита Волков — князь Андрей Болконский
- Мария Золотухина — Наташа Ростова
- Никита Языков — Пьер Безухов
- Варвара Бочкова — Элен Курагина
- Алексей Серебряков — князь Николай Болконский
- Михаил Пореченков — граф Илья Ростов
- Анна Михалкова — графиня Наталья Ростова
- Евгений Кошелев — Анатоль Курагин
- Никита Ефремов — Фёдор Долохов
- Лика Нифонтова — Анна Друбецкая
- Светлана Крючкова — Марья Ахросимова
- Сергей Маковецкий — князь Василий Курагин
- Александр Яценко — Платон Каратаев
- Александр Балуев — Михаил Кутузов
- Фёдор Федотов — Николай Ростов
За создание многосерийного фильма также отвечают кинокомпания "Москино", телеканал "Россия" и онлайн-кинотеатр START при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").
Сергей Урсуляк — режиссёр, автор самых масштабных экранизаций великих русских романов — от "Жизни и судьбы" до "Тихого Дона", лауреат главных национальных кинопремий "Золотой орел" и "Ника", главной телевизионной премии ТЭФИ, Премии гильдии кинокритиков; лауреат Государственной премии и премии Правительства Москвы. В своих картинах Сергей Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книги.
"Классика вдохновляет" — новая имиджевая кампания ВТБ, стартовавшая в мае 2026 года. Проект развивает креативную рамку "ВТБ — это классика", которая обыгрывает сюжеты известных литературных произведений: создатели показывают альтернативный, "счастливый" финал истории, где героев в судьбоносных моментах поддерживает ВТБ.