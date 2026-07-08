ВТБ поддержал новую экранизацию романа "Война и мир" режиссёра Сергея Урсуляка

Режиссёр Сергей Урсуляк начал работу над многосерийным фильмом по роману Льва Толстого "Война и мир". Это первая отечественная многосерийная экранизация после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука за последние 60 лет. Роли в проекте исполняют Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Алексей Серебряков, Михаил Пореченков, Светлана Крючкова и другие. Генеральный спонсор экранизации — банк ВТБ.

"Война и мир" — одно из главных, краеугольных произведений русской литературы. У меня, как всегда, много молодых артистов, которые будут работать вместе с известными профессионалами. У нас заняты Алексей Серебряков, Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Лика Нифонтова, Александр Балуев, Михаил Пореченков", — прокомментировал режиссёр Сергей Урсуляк.

Для ВТБ участие в проекте стало продолжением долгосрочной программы по поддержке и сохранению культурного наследия. Банк уже более 20 лет помогает развивать значимые проекты, в том числе помогая актуализировать русскую классическую литературу.

Главные роли в проекте исполнят:

Никита Волков — князь Андрей Болконский

Мария Золотухина — Наташа Ростова

Никита Языков — Пьер Безухов

Варвара Бочкова — Элен Курагина

Алексей Серебряков — князь Николай Болконский

Михаил Пореченков — граф Илья Ростов

Анна Михалкова — графиня Наталья Ростова

Евгений Кошелев — Анатоль Курагин

Никита Ефремов — Фёдор Долохов

Лика Нифонтова — Анна Друбецкая

Светлана Крючкова — Марья Ахросимова

Сергей Маковецкий — князь Василий Курагин

Александр Яценко — Платон Каратаев

Александр Балуев — Михаил Кутузов

Фёдор Федотов — Николай Ростов

За создание многосерийного фильма также отвечают кинокомпания "Москино", телеканал "Россия" и онлайн-кинотеатр START при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").