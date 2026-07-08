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Кино Культура

ВТБ поддержал новую экранизацию романа "Война и мир" режиссёра Сергея Урсуляка

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Режиссёр Сергей Урсуляк начал работу над многосерийным фильмом по роману Льва Толстого "Война и мир". Это первая отечественная многосерийная экранизация после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука за последние 60 лет. Роли в проекте исполняют Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Алексей Серебряков, Михаил Пореченков, Светлана Крючкова и другие. Генеральный спонсор экранизации — банк ВТБ.

Фото: предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

"Война и мир" — одно из главных, краеугольных произведений русской литературы. У меня, как всегда, много молодых артистов, которые будут работать вместе с известными профессионалами. У нас заняты Алексей Серебряков, Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Лика Нифонтова, Александр Балуев, Михаил Пореченков", — прокомментировал режиссёр Сергей Урсуляк.

Для ВТБ участие в проекте стало продолжением долгосрочной программы по поддержке и сохранению культурного наследия. Банк уже более 20 лет помогает развивать значимые проекты, в том числе помогая актуализировать русскую классическую литературу.

Главные роли в проекте исполнят:

  • Никита Волков — князь Андрей Болконский
  • Мария Золотухина — Наташа Ростова
  • Никита Языков — Пьер Безухов
  • Варвара Бочкова — Элен Курагина
  • Алексей Серебряков — князь Николай Болконский
  • Михаил Пореченков — граф Илья Ростов
  • Анна Михалкова — графиня Наталья Ростова
  • Евгений Кошелев — Анатоль Курагин
  • Никита Ефремов — Фёдор Долохов
  • Лика Нифонтова — Анна Друбецкая
  • Светлана Крючкова — Марья Ахросимова
  • Сергей Маковецкий — князь Василий Курагин
  • Александр Яценко — Платон Каратаев
  • Александр Балуев — Михаил Кутузов
  • Фёдор Федотов — Николай Ростов

За создание многосерийного фильма также отвечают кинокомпания "Москино", телеканал "Россия" и онлайн-кинотеатр START при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Сергей Урсуляк — режиссёр, автор самых масштабных экранизаций великих русских романов — от "Жизни и судьбы" до "Тихого Дона", лауреат главных национальных кинопремий "Золотой орел" и "Ника", главной телевизионной премии ТЭФИ, Премии гильдии кинокритиков; лауреат Государственной премии и премии Правительства Москвы. В своих картинах Сергей Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книги.

"Классика вдохновляет" — новая имиджевая кампания ВТБ, стартовавшая в мае 2026 года. Проект развивает креативную рамку "ВТБ — это классика", которая обыгрывает сюжеты известных литературных произведений: создатели показывают альтернативный, "счастливый" финал истории, где героев в судьбоносных моментах поддерживает ВТБ.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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