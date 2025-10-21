АО "ССК" вручило денежный сертификат арт-студии "СоТворишка" на производство нового фильма

17 октября в Самаре торжественно завершился тридцатый кинофестиваль "Кино — детям". Этот проект на протяжении многих лет объединяет любителей детского кино и режиссеров со всего мира.
"Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в развитие детского киноискусства и формирование духовных ориентиров для будущих поколений. Пусть "Кино — детям" и в дальнейшем вдохновляет авторов создавать картины для детской аудитории, наполнять сердца наших ребят чувством любви к Отечеству. Уверен, фестиваль надолго останется символом доброты, творчества и взаимопонимания", — отметил директор по реализации электроэнергии АО "Самарская сетевая компания" Дмитрий Кирсанов в день закрытия кинофестиваля. От лица компании он вручил денежный сертификат за "Лучший анимационный фильм" — "Кот Васька. О жизни в блокадном Ленинграде", созданный арт-студией "СоТворишка" Клявлинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями (Самарская область п. Сокский). Этот сертификат будет использован студией для создания нового фильма.
Организаторы фестиваля со своей стороны вручили благодарность АО "ССК" и генеральному директору Вилю Мухаметшину за многолетнюю поддержку мероприятия.
Напомним, фильмы, отобранные для показа на фестивале "Кино — детям", расширяют кругозор, помогают детям лучше понимать окружающий мир и самих себя воспитывают вкус к прекрасному, прививают уважение к культурному наследию Родины. Сербия, Казахстан, Республика Беларусь — на всех языках любовь, душевные переживания, взаимопомощь звучат одинаково. В срок до 30 июня режиссеры представляли на фестиваль свои работы. Оценивали фильмы два жюри: коллективное детское и взрослое, состоящее из профессиональных кинематографистов и педагогов с медиа-образованием.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?