16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АО "ССК" вручило денежный сертификат арт-студии "СоТворишка" на производство нового фильма Фестиваль документального кино Beat Weekend пройдет в Самаре с 13 по 23 ноября Филиал Третьяковской галереи в Самаре покажет шедевры мирового кинематографа В Самарской области снимают детективную комедию для федерального канала "Верю в высшие добрые силы": актер Александр Волохов — о съемках в сериале "Планетяне"

Кино Культура

АО "ССК" вручило денежный сертификат арт-студии "СоТворишка" на производство нового фильма

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

17 октября в Самаре торжественно завершился тридцатый кинофестиваль "Кино — детям". Этот проект на протяжении многих лет объединяет любителей детского кино и режиссеров со всего мира.

Фото: предоставлено АО "Самарская сетевая компания"

"Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в развитие детского киноискусства и формирование духовных ориентиров для будущих поколений. Пусть "Кино — детям" и в дальнейшем вдохновляет авторов создавать картины для детской аудитории, наполнять сердца наших ребят чувством любви к Отечеству. Уверен, фестиваль надолго останется символом доброты, творчества и взаимопонимания", — отметил директор по реализации электроэнергии АО "Самарская сетевая компания" Дмитрий Кирсанов в день закрытия кинофестиваля. От лица компании он вручил денежный сертификат за "Лучший анимационный фильм" — "Кот Васька. О жизни в блокадном Ленинграде", созданный арт-студией "СоТворишка" Клявлинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями (Самарская область п. Сокский). Этот сертификат будет использован студией для создания нового фильма.

Организаторы фестиваля со своей стороны вручили благодарность АО "ССК" и генеральному директору Вилю Мухаметшину за многолетнюю поддержку мероприятия.

Напомним, фильмы, отобранные для показа на фестивале "Кино — детям", расширяют кругозор, помогают детям лучше понимать окружающий мир и самих себя воспитывают вкус к прекрасному, прививают уважение к культурному наследию Родины. Сербия, Казахстан, Республика Беларусь — на всех языках любовь, душевные переживания, взаимопомощь звучат одинаково. В срок до 30 июня режиссеры представляли на фестиваль свои работы. Оценивали фильмы два жюри: коллективное детское и взрослое, состоящее из профессиональных кинематографистов и педагогов с медиа-образованием.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 сентября 2016 08:06 В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

Память народная, дорогого стоит!

Dmitry Lakotsenin 07 апреля 2016 12:45 В Самаре пройдет международный фестиваль "Кино - детям"

Хорошее дело.

Жорик Артян 20 августа 2015 13:41 Стала известна программа самарского киноклуба "Ракурс" на сентябрь

официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2