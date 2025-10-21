АО "ССК" вручило денежный сертификат арт-студии "СоТворишка" на производство нового фильма

17 октября в Самаре торжественно завершился тридцатый кинофестиваль "Кино — детям". Этот проект на протяжении многих лет объединяет любителей детского кино и режиссеров со всего мира.

"Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в развитие детского киноискусства и формирование духовных ориентиров для будущих поколений. Пусть "Кино — детям" и в дальнейшем вдохновляет авторов создавать картины для детской аудитории, наполнять сердца наших ребят чувством любви к Отечеству. Уверен, фестиваль надолго останется символом доброты, творчества и взаимопонимания", — отметил директор по реализации электроэнергии АО "Самарская сетевая компания" Дмитрий Кирсанов в день закрытия кинофестиваля. От лица компании он вручил денежный сертификат за "Лучший анимационный фильм" — "Кот Васька. О жизни в блокадном Ленинграде", созданный арт-студией "СоТворишка" Клявлинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями (Самарская область п. Сокский). Этот сертификат будет использован студией для создания нового фильма.

Организаторы фестиваля со своей стороны вручили благодарность АО "ССК" и генеральному директору Вилю Мухаметшину за многолетнюю поддержку мероприятия.

Напомним, фильмы, отобранные для показа на фестивале "Кино — детям", расширяют кругозор, помогают детям лучше понимать окружающий мир и самих себя воспитывают вкус к прекрасному, прививают уважение к культурному наследию Родины. Сербия, Казахстан, Республика Беларусь — на всех языках любовь, душевные переживания, взаимопомощь звучат одинаково. В срок до 30 июня режиссеры представляли на фестиваль свои работы. Оценивали фильмы два жюри: коллективное детское и взрослое, состоящее из профессиональных кинематографистов и педагогов с медиа-образованием.