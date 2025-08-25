В День российского кино самарцы увидят уникальные кадры синематографа эпохи модерна

В среду, 27 августа, в 18:30 на площадке кинотеатра "Художественный" начнется праздничный киноконцерт "Музыка немых кадров" (12+).
Прозвучат романсы песни и романсы, которые стали популярными благодаря легендарным актерам эпохи модерна: Михаилу Вавичу, Александру Вертинскому, Надежде Плевицкой, Федору Шаляпину. Произведения исполнят солисты Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича. зрители увидят немое кино с фортепианным сопровождением кинокомпозитора Владислава Богуша (г. Москва). Он представит фильм "Домик в Коломне" (Российская империя, 1913, комедия, 30 мин., 0+).
В этот же день в арт-фойе кинотеатра "Художественный" откроется цифровая выставка о Самаре в киноискусстве "Кино в Самаре. Самара в кино", посвященная истории кинематографа, а также известным актерам, сценаристам и режиссерам, чья жизнь и творчество связаны с городом на Волге.
Экспозиция расскажет о первом кинематографическом сеансе в Самаре, и первом в России кинотеатре на воде, о том, как подростки с поляны имени Фрунзе снялись в легендарном фильме "Тимур и его команда", чем юному Эльдару Рязанову полюбился театральный буфет, где учил студентов знаменитый профессор Мориарти. Выставка организована при поддержке ПАО "МТС". В ее подготовке приняли участие авторы интернет-журнала "Другой город" и самарская художница Елена Загороднева.
Зрители увидят также лучшие отечественные картины о войне, подготовленные совместно с Самарским областным отделением общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов РФ". К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках проекта "По кинолентам моей памяти", 27 августа пройдут сеансы:
— 09.00 — "Иваново детство" (1962), реж. А. Тарковский
— 10.45 — "Баллада о солдате" (1959), реж. Г. Чухрай
— 12.30 — "Белый тигр" (2012), реж. К. Шахназаров
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?