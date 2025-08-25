В День российского кино самарцы увидят уникальные кадры синематографа эпохи модерна

В среду, 27 августа, в 18:30 на площадке кинотеатра "Художественный" начнется праздничный киноконцерт "Музыка немых кадров" (12+).

Прозвучат романсы песни и романсы, которые стали популярными благодаря легендарным актерам эпохи модерна: Михаилу Вавичу, Александру Вертинскому, Надежде Плевицкой, Федору Шаляпину. Произведения исполнят солисты Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича. зрители увидят немое кино с фортепианным сопровождением кинокомпозитора Владислава Богуша (г. Москва). Он представит фильм "Домик в Коломне" (Российская империя, 1913, комедия, 30 мин., 0+).

В этот же день в арт-фойе кинотеатра "Художественный" откроется цифровая выставка о Самаре в киноискусстве "Кино в Самаре. Самара в кино", посвященная истории кинематографа, а также известным актерам, сценаристам и режиссерам, чья жизнь и творчество связаны с городом на Волге.

Экспозиция расскажет о первом кинематографическом сеансе в Самаре, и первом в России кинотеатре на воде, о том, как подростки с поляны имени Фрунзе снялись в легендарном фильме "Тимур и его команда", чем юному Эльдару Рязанову полюбился театральный буфет, где учил студентов знаменитый профессор Мориарти. Выставка организована при поддержке ПАО "МТС". В ее подготовке приняли участие авторы интернет-журнала "Другой город" и самарская художница Елена Загороднева.

Зрители увидят также лучшие отечественные картины о войне, подготовленные совместно с Самарским областным отделением общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов РФ". К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках проекта "По кинолентам моей памяти", 27 августа пройдут сеансы:

— 09.00 — "Иваново детство" (1962), реж. А. Тарковский

— 10.45 — "Баллада о солдате" (1959), реж. Г. Чухрай

— 12.30 — "Белый тигр" (2012), реж. К. Шахназаров