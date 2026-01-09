Максимальная сумма льготных микрозаймов увеличена до 15 млн рублей

Президент России Владимир Путин в конце 2025 года подписал закон, по которому значительно меняются правила выдачи микрозаймов. Одним из главных нововведений стало увеличение максимальной суммы по программам микрофинансовых организаций для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Теперь бизнес сможет привлечь на развитие микрозаем до 15 млн рублей. Ранее максимальная сумма составляла 5 млн рублей. Эта мера направлена на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансированию. Предыдущий лимит не менялся с 2018 года, и его пересмотр направлен на стимулирование роста сегмента МСП.

"Льготные микрозаймы — один из ключевых инструментов, направленный на поддержку проектов начинающих и более опытных предпринимателей. Доступное финансирование позволит представителям малого и среднего бизнеса воплощать в жизнь свои планы развития, масштабировать предприятия, осваивать новые направления деятельности и расширять ассортимент. Приглашаю предпринимателей в региональный Гарантийный фонд за льготными финансовыми продуктами в виде микрозаймов и поручительств", — отметил врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Гарантийный фонд Самарской области предоставляет микрозаймы, а также выступает поручителем по обязательствам предпринимателей перед банками, если у предпринимателей недостаточно собственного залога для получения нужной суммы кредита или открытия банковской гарантии. По решению губернатора Вячеслава Федорищева ГФСО регулярно докапитализируется, чтобы охватывать инструментами поддержки еще больше представителей МСП.

Обратиться за программами Гарантийного фонда и получить консультацию можно в региональном центре "Мой бизнес", по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: ул. Фрунзе, 14Б, оф. 508. Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".