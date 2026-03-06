АвтоВАЗ не планирует сокращать рабочую неделю

АО "АвтоВАЗ" официально заявляет, что у компании нет планов по изменению графика работы и переходу на сокращенную рабочую неделю.

В СМИ появилась информация о переходе автозавода на четырехдневную рабочую неделю.

"Подобные ложные сообщения дестабилизируют обстановку в трудовых коллективах и наносят реальный ущерб отечественной промышленности, которая развивается в условиях беспрецедентных внешних вызовов. Распространение заведомо лживых сведений в отношении отечественных предприятий по факту поддерживает пропагандистскую войну, идущую извне против нашей страны и нашей промышленности. Повторим, никаких планов по переходу на сокращенную рабочую неделю у АвтоВАЗа нет, коллектив предприятия продолжит нормальную пятидневную работу с полной оплатой своего труда", — говорится в сообщении пресс-службы автозавода.