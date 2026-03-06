АвтоВАЗ не планирует сокращать рабочую неделю

АО "АвтоВАЗ" официально заявляет, что у компании нет планов по изменению графика работы и переходу на сокращенную рабочую неделю.
В СМИ появилась информация о переходе автозавода на четырехдневную рабочую неделю.
"Подобные ложные сообщения дестабилизируют обстановку в трудовых коллективах и наносят реальный ущерб отечественной промышленности, которая развивается в условиях беспрецедентных внешних вызовов. Распространение заведомо лживых сведений в отношении отечественных предприятий по факту поддерживает пропагандистскую войну, идущую извне против нашей страны и нашей промышленности. Повторим, никаких планов по переходу на сокращенную рабочую неделю у АвтоВАЗа нет, коллектив предприятия продолжит нормальную пятидневную работу с полной оплатой своего труда", — говорится в сообщении пресс-службы автозавода.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы