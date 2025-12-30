АвтоВАЗ снизит начальную стоимость Lada Aura на 14%

АвтоВАЗ с 1 января 2026 г. скорректирует цены на модельный ряд Lada, сообщает пресс-служба предприятия.

Несмотря на инфляцию 2025 г., а также вводимые налоговые изменения, средняя индексация цен по модельному ряду Lada составит всего 0,5%. Более того, цены на флагманский седан Aura и многофункциональный универсал Largus значительно снижаются.

В частности, с 1 января начальная цена Lada Aura уменьшится на 354 тыс. руб. и составит 2 245 000 руб. (-14%). Цена Lada Largus снизится на 73 тыс. руб. и составит 1 587 000 руб. (-3,8%).

Цены на автомобили семейства Lada Vesta практически не изменятся. Цена версии 2026 модельного года, недавно получившей дополнительное оборудование, составит 1 581 000 рублей.

Начальная цена Granta составит 850 000 руб. (среднее изменение 1,9%); Iskra — 1 277 000 руб. (среднее изменение 1,8%); NIVA Legend — 1 099 000 руб. (среднее изменение 1,8%), NIVA Travel — 1 420 000 руб. (среднее изменение 1,9%).

"Несмотря на объективные инфляционные факторы 2025 г. и вводимые налоговые изменения, мы нашли возможность сокращения издержек для удержания цен текущего года в 2026-м. Более того, две наших модели становятся намного доступнее. Производственный план АвтоВАЗа в 2026 г. увеличен до 400 тыс. автомобилей, для выполнения которого компания с 1 января возвращается на стандартный график 5-дневной рабочей недели. Мы подтверждаем планы по обновлению модельного ряда и намерены в наступающем году начать производство флагманского кроссовера Lada Azimut, оснастить NIVA Legend новым двигателем объемом 1,8 литра, а также вывести на рынок Vesta Sport", - прокомментировал президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.