АвтоВАЗ запатентовал Lada Azimut

АвтоВАЗ запатентовал дизайн экстерьера Lada Azimut — первого серийного кроссовера в своей истории, мировая премьера которого состоялась в июне в рамках Петербургского международного экономического форума, пишут "Автоновости дня" .
На принадлежность опубликованных рендеров в Роспатенте к Lada Azimut указывает все от указанного в документах адреса (г. Тольятти, Южное Шоссе, д. 36), по которому как раз расположен автозавод, до уже знакомого всем дизайна, олицетворяющего собой новое прочтение фирменного "Х-стиля" Стива Маттина. Именно в нем выполнены все актуальные переднеприводные модели Lada, включая Granta, Vesta и Largus.
Уникальной опцией модели станет электрический обогрев боковых стекол. Как рассказали в пресс-службе АвтоВАЗа, они будут обогреваться нитями — аналогично обогреву лобового и заднего стекол, а также боковых зеркал.
Кроме того, в оснащение кроссовера войдут панорамная крыша с люком, электропривод двери багажника, камера кругового обзора, электрический стояночный тормоз и система выбора режима движения в зависимости от покрытия, а уже в базовой комплектации новинка получит камеру заднего вида, полностью светодиодную оптику, система контроля давления в шинах и система бесключевого доступа.
Выпускать и продавать новинку сначала будут с двумя силовыми агрегатами — это модернизированные 1,6-литровый и 1,8-литровый двигатели собственного производства АвтоВАЗа мощностью 120 л. с. и 132 л. с. соответственно, пару которым составляют шестиступенчатая "механика" и вариатор. В перспективе моторную гамму пополнит новый 150-сильный турбированный двигатель, сопряженный с классическим "автоматом".
Серийное производство Lada Azimut запланировано на 2026 год. Более точные сроки запуска модели "в серию" и сроки старта продаж будут объявлены дополнительно.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы