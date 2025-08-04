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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ запатентовал Lada Azimut

ТОЛЬЯТТИ. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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АвтоВАЗ запатентовал дизайн экстерьера Lada Azimut — первого серийного кроссовера в своей истории, мировая премьера которого состоялась в июне в рамках Петербургского международного экономического форума, пишут "Автоновости дня" .

На принадлежность опубликованных рендеров в Роспатенте к Lada Azimut указывает все от указанного в документах адреса (г. Тольятти, Южное Шоссе, д. 36), по которому как раз расположен автозавод, до уже знакомого всем дизайна, олицетворяющего собой новое прочтение фирменного "Х-стиля" Стива Маттина. Именно в нем выполнены все актуальные переднеприводные модели Lada, включая Granta, Vesta и Largus.

 

Уникальной опцией модели станет электрический обогрев боковых стекол. Как рассказали в пресс-службе АвтоВАЗа, они будут обогреваться нитями — аналогично обогреву лобового и заднего стекол, а также боковых зеркал. 

Кроме того, в оснащение кроссовера войдут панорамная крыша с люком, электропривод двери багажника, камера кругового обзора, электрический стояночный тормоз и система выбора режима движения в зависимости от покрытия, а уже в базовой комплектации новинка получит камеру заднего вида, полностью светодиодную оптику, система контроля давления в шинах и система бесключевого доступа.

Выпускать и продавать новинку сначала будут с двумя силовыми агрегатами — это модернизированные 1,6-литровый и 1,8-литровый двигатели собственного производства АвтоВАЗа мощностью 120 л. с. и 132 л. с. соответственно, пару которым составляют шестиступенчатая "механика" и вариатор. В перспективе моторную гамму пополнит новый 150-сильный турбированный двигатель, сопряженный с классическим "автоматом".

Серийное производство Lada Azimut запланировано на 2026 год. Более точные сроки запуска модели "в серию" и сроки старта продаж будут объявлены дополнительно.

Гид потребителя

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вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

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