АвтоВАЗ запатентовал Lada Azimut

АвтоВАЗ запатентовал дизайн экстерьера Lada Azimut — первого серийного кроссовера в своей истории, мировая премьера которого состоялась в июне в рамках Петербургского международного экономического форума, пишут "Автоновости дня" .

На принадлежность опубликованных рендеров в Роспатенте к Lada Azimut указывает все от указанного в документах адреса (г. Тольятти, Южное Шоссе, д. 36), по которому как раз расположен автозавод, до уже знакомого всем дизайна, олицетворяющего собой новое прочтение фирменного "Х-стиля" Стива Маттина. Именно в нем выполнены все актуальные переднеприводные модели Lada, включая Granta, Vesta и Largus.

Уникальной опцией модели станет электрический обогрев боковых стекол. Как рассказали в пресс-службе АвтоВАЗа, они будут обогреваться нитями — аналогично обогреву лобового и заднего стекол, а также боковых зеркал.

Кроме того, в оснащение кроссовера войдут панорамная крыша с люком, электропривод двери багажника, камера кругового обзора, электрический стояночный тормоз и система выбора режима движения в зависимости от покрытия, а уже в базовой комплектации новинка получит камеру заднего вида, полностью светодиодную оптику, система контроля давления в шинах и система бесключевого доступа.

Выпускать и продавать новинку сначала будут с двумя силовыми агрегатами — это модернизированные 1,6-литровый и 1,8-литровый двигатели собственного производства АвтоВАЗа мощностью 120 л. с. и 132 л. с. соответственно, пару которым составляют шестиступенчатая "механика" и вариатор. В перспективе моторную гамму пополнит новый 150-сильный турбированный двигатель, сопряженный с классическим "автоматом".

Серийное производство Lada Azimut запланировано на 2026 год. Более точные сроки запуска модели "в серию" и сроки старта продаж будут объявлены дополнительно.