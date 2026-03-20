АвтоВАЗ объявил о старте сборки автомобилей SKM

АвтоВАЗ приступил к сборке коммерческих и грузопассажирских автомобилей под брендом SKM, пишет "Российская газета".

Выпуск моделей налажен на площадке "ВИС-Авто", где собирают коммерческие авто на базе Lada и Niva Bronto.

Первые новинки бренда — микроавтобус и цельнометаллический фургон SKM M7 — заходят в слабо заполненную нишу фургонов с цельнометаллическими кузовами. В прежние годы на этом поле играли Citroen Jumpy/SpaceTourer и Peugeot Expert/Traveller калужской сборки. Ожидается, что в перспективе семейство SKM расширится за счет исполнений с бортовой платформой и шасси для установки различных надстроек.

Прототипами для фургона и пассажирского минивэна стали модели китайской марки SRM Shineray. По запросу АвтоВАЗа в базовый проект внесено более 50 конструктивных и технологических изменений. Например, для 7-местного минивэна усовершенствованы сиденья второго и третьего рядов, появилась система крепления детских сидений "Изофикс", обеспечено дополнительное отопление для обогрева второго и третьего ряда сидений. В электронику автомобилей SKM интегрирована система ЭРА-ГЛОНАСС и телематическая система с голосовыми подсказками. Кроме того, навесные панели кузова и боковины получили слой оцинковки, а моторный отсек скомпонован по-новому: желоб водостока был выполнен съемным для удобства обслуживания двигателя.

Фургоны и минивэны SKM М7 оснащаются атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,0 л. (137 л. с., 194 Нм) в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и имеют заднеприводную компоновку с мостом и рессорной подвеской, рассчитанной на высокие коммерческие нагрузки. Уже в базовой комплектации автомобили SKM М7 оснащаются кондиционером, подушками безопасности, системами помощи при вождении, дистанционным запуском двигателя. Более подробная информация об оснащении и ценах появится на старте продаж.

До этого сообщалось, что АвтоВАЗ планирует выделить коммерческий транспорт в обособленное бизнес-направление "Лада бизнес" (Lada Business), в которое войдут метановые версии Largus и Vesta, а также спецтехника от партнеров: более 50 вариантов исполнения на базе техники Lada, включая аварийно-спасательные автомобили, рефрижераторы, автолавки и снегоболотоход на платформе Niva. В этот же дивизион теперь входят и автомобили SKM.

Представитель АвтоВАЗа заявил "Российской газете", что для корпоративных клиентов в дилерских центрах появятся отдельные пространства с брендингом "Лада бизнес", но название моделей в связи с переходом в новый дивизион меняться не будет. "Ларгус" останется "Ларгусом", "Нива" — "Нивой". Бортовые "висовские" модели останутся "Грантами" или "Нивами".

Грузопассажирские минивэны и цельнометаллические фургоны SKM M7 начнут продавать в ближайшие месяцы.

Обозреватель "За рулем" Юрий Тимкин рассказал "Российской газете", что у фургонов и минивэнов SKM будет на российском рынке, по сути, лишь один прямой конкурент — это Sollers SF1.

"У обеих моделей предусмотрена рессорная задняя подвеска, несущий кузов и в целом — похожий форм-фактор и производственная концепция. Из этого следует, что по цене SKM М7 будет ориентироваться именно на соразмерный Sollers, а не на что-то другое. Соответственно, Sollers SF1 в исполнении фургон — это 2 150 000 рублей, Sollers SF1 в исполнении микроавтобус — это 2 250 000 рублей. Все остальное это либо намного крупнее, либо компактнее, как тот же Largus. ГАЗ "Соболь" не попадет в конкуренты, поскольку это уже машина за три с лишним миллиона рублей, это рамная конструкция. Белорусский Avior — это тоже машина за три с лишним миллиона рублей, да и Avior играет в более высоком сегменте с точки зрения представительности", — отмечает эксперт.