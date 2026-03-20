16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ объявил о старте сборки автомобилей SKM

ТОЛЬЯТТИ. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 185
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АвтоВАЗ приступил к сборке коммерческих и грузопассажирских автомобилей под брендом SKM, пишет "Российская газета".

Выпуск моделей налажен на площадке "ВИС-Авто", где собирают коммерческие авто на базе Lada и Niva Bronto.

Первые новинки бренда — микроавтобус и цельнометаллический фургон SKM M7 — заходят в слабо заполненную нишу фургонов с цельнометаллическими кузовами. В прежние годы на этом поле играли Citroen Jumpy/SpaceTourer и Peugeot Expert/Traveller калужской сборки. Ожидается, что в перспективе семейство SKM расширится за счет исполнений с бортовой платформой и шасси для установки различных надстроек.

Прототипами для фургона и пассажирского минивэна стали модели китайской марки SRM Shineray. По запросу АвтоВАЗа в базовый проект внесено более 50 конструктивных и технологических изменений. Например, для 7-местного минивэна усовершенствованы сиденья второго и третьего рядов, появилась система крепления детских сидений "Изофикс", обеспечено дополнительное отопление для обогрева второго и третьего ряда сидений. В электронику автомобилей SKM интегрирована система ЭРА-ГЛОНАСС и телематическая система с голосовыми подсказками. Кроме того, навесные панели кузова и боковины получили слой оцинковки, а моторный отсек скомпонован по-новому: желоб водостока был выполнен съемным для удобства обслуживания двигателя.

Фургоны и минивэны SKM М7 оснащаются атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,0 л. (137 л. с., 194 Нм) в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и имеют заднеприводную компоновку с мостом и рессорной подвеской, рассчитанной на высокие коммерческие нагрузки. Уже в базовой комплектации автомобили SKM М7 оснащаются кондиционером, подушками безопасности, системами помощи при вождении, дистанционным запуском двигателя. Более подробная информация об оснащении и ценах появится на старте продаж.

До этого сообщалось, что АвтоВАЗ планирует выделить коммерческий транспорт в обособленное бизнес-направление "Лада бизнес" (Lada Business), в которое войдут метановые версии Largus и Vesta, а также спецтехника от партнеров: более 50 вариантов исполнения на базе техники Lada, включая аварийно-спасательные автомобили, рефрижераторы, автолавки и снегоболотоход на платформе Niva. В этот же дивизион теперь входят и автомобили SKM.

Представитель АвтоВАЗа заявил "Российской газете", что для корпоративных клиентов в дилерских центрах появятся отдельные пространства с брендингом "Лада бизнес", но название моделей в связи с переходом в новый дивизион меняться не будет. "Ларгус" останется "Ларгусом", "Нива" — "Нивой". Бортовые "висовские" модели останутся "Грантами" или "Нивами".

Грузопассажирские минивэны и цельнометаллические фургоны SKM M7 начнут продавать в ближайшие месяцы.

Обозреватель "За рулем" Юрий Тимкин рассказал "Российской газете", что у фургонов и минивэнов SKM будет на российском рынке, по сути, лишь один прямой конкурент — это Sollers SF1.

"У обеих моделей предусмотрена рессорная задняя подвеска, несущий кузов и в целом — похожий форм-фактор и производственная концепция. Из этого следует, что по цене SKM М7 будет ориентироваться именно на соразмерный Sollers, а не на что-то другое. Соответственно, Sollers SF1 в исполнении фургон — это 2 150 000 рублей, Sollers SF1 в исполнении микроавтобус — это 2 250 000 рублей. Все остальное это либо намного крупнее, либо компактнее, как тот же Largus. ГАЗ "Соболь" не попадет в конкуренты, поскольку это уже машина за три с лишним миллиона рублей, это рамная конструкция. Белорусский Avior — это тоже машина за три с лишним миллиона рублей, да и Avior играет в более высоком сегменте с точки зрения представительности", — отмечает эксперт.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5