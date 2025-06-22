АвтоВАЗ будет собирать Lada Iskra в Тольятти и Санкт-Петербурге

АвтоВАЗ будет проводить сборку автомобилей Lada Iskra в Тольятти и на заводе в Санкт-Петербурге, где в этом году выпустят 4 тысячи машин этой модели, сообщает 1prime.ru со ссылкой на президента автозавода Максима Соколова.
Соответствующее соглашение подписали АО "АвтоВАЗ" и "Автозавод Санкт-Петербург".
"Уже в этом году, начиная с сентября, мы начнем там сборку этих автомобилей… в Петербурге будет произведено около 4 тысяч этих автомобилей. В следующем году мы удвоим этот объем", — добавил он.
Как уточнили в пресс-службе АвтоВАЗа, сборка модели Iskra будет теперь будет осуществляться и в Тольятти, и в Санкт-Петербурге.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы