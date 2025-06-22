АвтоВАЗ будет собирать Lada Iskra в Тольятти и Санкт-Петербурге

АвтоВАЗ будет проводить сборку автомобилей Lada Iskra в Тольятти и на заводе в Санкт-Петербурге, где в этом году выпустят 4 тысячи машин этой модели, сообщает 1prime.ru со ссылкой на президента автозавода Максима Соколова.

Соответствующее соглашение подписали АО "АвтоВАЗ" и "Автозавод Санкт-Петербург".

"Уже в этом году, начиная с сентября, мы начнем там сборку этих автомобилей… в Петербурге будет произведено около 4 тысяч этих автомобилей. В следующем году мы удвоим этот объем", — добавил он.

Как уточнили в пресс-службе АвтоВАЗа, сборка модели Iskra будет теперь будет осуществляться и в Тольятти, и в Санкт-Петербурге.